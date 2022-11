Rhein-Berg – Sie sind gewachsen, professioneller und auch politischer geworden. Die soziale Arbeit von Frauen für Frauen hat sich mit den Jahren verändert. So ist es für den Verein Frauen helfen Frauen im Rheinisch-Bergischen Kreis an der Zeit, dies auch im Namen auszudrücken. „Frauen stärken Frauen“ ist der neue Vereinsname, den der Vorstand mit Michaela Fahner, Elisabeth Rückl und Anna Keppler nun öffentlich bekannt gemacht hat.



Über die Namensänderung haben die Frauen lange diskutiert

Den landesweit seit Jahrzehnten bekannten Vereinsnamen zu ändern, damit übernimmt das Team in Bergisch Gladbach und Rhein-Berg eine Vorreiterrolle. „Einzelne Einrichtungen in NRW haben sich schon umbenannt. Es wird mich nicht wundern, wenn uns weitere Einrichtungen in anderen Städten und Landkreisen folgen“, sagt Michaela Fahner. Der Verein sei landesweit vernetzt, arbeite auch mit dem Ministerium zusammen. „Einen Namenszwang gibt es nicht.



Grundsätzlich habe es sich der Verein in Rhein-Berg nicht einfach gemacht mit der Entscheidung. „Wir haben in den Gremien mit den Mitarbeiterinnen und den Mitgliedern lange über die Namensänderung diskutiert“, berichtet Michaela Fahner. Zum Selbstverständnis wie das Team mit ratsuchenden und in Not geratenen Frauen arbeite, gehöre die Haltung der Fachfrauen.



„Der allein helfende Aspekt im Namen reicht nicht aus“, erläutert Anna Keppel. „Es ist die Unterstützung zur Selbsthilfe, die wir geben. Den Frauen werden Wege aufgezeigt, auf denen wir sie begleiten – auf Augenhöhe.“



Die Arbeit hat sich in 30 Jahren verändert

Die 30-jährige Sozialarbeiterin hat schon während ihrer Ausbildung erste Diskussionen über den Vereinsnamen mitbekommen. In mehr als 30 Jahren habe ein deutlicher Wandel in der Arbeit und den Angeboten auf stattgefunden. „Es geht darum, die Frauen zu befähigen, sich ein neues, gewaltfreies und selbstständiges Leben aufzubauen“, erklärt Anna Keppel die Aufgabe. Das Selbstbewusstsein und die Eigeninitiative von Frauen und Mädchen solle gestärkt werden.



Beratungsstellen und Frauenhaus

Aktuell bestehen unter dem Dach des Vereins Frauen stärken Frauen Bergisch Gladbach/Rhein-Berg folgende Einrichtungen: die Frauenberatungsstelle, die Mädchenberatungsstelle, das Frauenhaus und AnBe, die Anlauf- und Beratungsstelle für alleinstehende und alleinerziehende Flüchtlingsfrauen, die 2016 eingerichtet worden ist. 14 Mitarbeiterinnen, meist Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagoginnen, sind insgesamt – überwiegend in Teilzeit – in den Einrichtungen von Frauen stärken Frauen tätig.



Auf den Flyern und Broschüren des Vereins steht bereits der neue Name. Auch die Behörden, Kommunen und die im Netzwerk zusammenarbeitenden Einrichtungen und Vereine wissen von Frauen stärken Frauen. Die engagierte und kompetente Arbeit des Teams bleibt unverändert.