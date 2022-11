Rhein-Berg Impfzentrum soll am 1. Februar öffnen

Rhein-Berg – Nachdem die Eröffnung des Mitte September fertiggestellten Impfzentrums im Untergeschoss der Rhein-Berg-Galerie bereits zweimal verschoben worden ist, sollen in den vom Kreis eingerichteten und von medizinischem Personal der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) betriebenen Zentrum ab dem 1. Februar die ersten Impfungen verabreicht werden.

Das hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW bestätigt. In den kommenden Tagen soll mit der nächsten Gruppe, die nach dem Plan des Bundesgesundheitsministeriums für die Impfung vorgesehen ist, Kontakt aufgenommen werden. Nach den Hochbetagten in Senioren- und Pflegeeinrichtungen sowie den dort Beschäftigten sind dann die über 80-Jährigen an der Reihe, die noch zu Hause leben.

Weitere Impfgruppen

Ab dem 18. Januar sollen laut Land NRW rund 90 000 Menschen geimpft werden, die in den Krankenhäusern des Landes mit Covid-19-Patienten arbeiten. Dazu soll nicht nur das medizinische Personal zählen. Das Impfangebot richtet sich auch an die Dienstleister wie zum Beispiel Reinigungskräfte, die auf den Stationen tätig sind.

Ebenfalls Anfang Februar soll in NRW mit den Impfungen von 83 000 Menschen begonnen werden, die für ambulante Pflegedienste arbeiten. Das soll mit einer separaten Terminvergabe in den Impfzentren geschehen.

Sie sollen angeschrieben werden und mit der Post das Angebot übermittelt werden, sich impfen lassen zu können. Die entsprechenden Briefe des Landesgesundheitsministers sind nach Informationen dieser Zeitung am Montag auch im Kreishaus eingegangen. Die Impfungen sollen dann ab dem 1. Februar im Impfzentrum stattfinden, das der Kreis wie berichtet in den ehemaligen Filialräumen des Elektronikmarktes Saturn im Untergeschoss der Rhein-Berg-Galerie eingerichtet hatte. Sämtliche Informationen zum Impfzentrum und zur Impfung sollen in dem Schreiben an die über 80-Jährigen enthalten sein.

Spätestens am 23. Januar sollen Menschen, die 80 Jahre und älter sind oder es im Januar noch werden, den Informationsbrief nach Angaben des Landes mit der Post erhalten. In der kommenden Woche werde er voraussichtlich in Rhein-Berg zugestellt, so der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, Christopher Schneider gestern auf Anfrage.

Bis einschließlich zum heutigen Mittwoch werden im Rheinisch-Bergischen Kreis 2385 der bislang für den Kreis vom Land zur Verfügung gestellten Impfdosen in insgesamt 13 Einrichtungen verimpft sein, wie Schneider auf Nachfrage mitteilte. Am Mittwoch werde in Wermelskirchen geimpft, am kommenden Donnerstag solle es in Wermelskirchen sowie in Rösrath und Bergisch Gladbach weitergehen, teilte Schneider am Dienstag mit.

Weitere Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer sollen dem Rheinisch-Bergischen Kreis laut KV in den kommenden Tagen zugeteilt werden. Laut Landesgesundheitsministerium habe der Bund für Mittwoch eine erste Lieferung in Höhe von 13 200 Impfdosen des neu zugelassenen Moderna-Impfstoffs für Nordrhein-Westfalen angekündigt, so KV-Sprecher Christopher Schneider. „Dieser soll nach unseren Informationen aber zunächst in Krankenhäusern verimpft werden“, so der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein.