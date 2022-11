Rhein-Berg – Neben Innenminister Herbert Reul zieht die rheinisch-bergische CDU mit Martin Lucke als weiterem Wahlkreiskandidaten in den NRW-Landtagswahlkampf. Bei der Wahlkreismitgliederversammlung am Mittwochabend im zweiten rheinisch-bergischen Landtagswahlkreis setzte sich der 32-jährige Jurist aus Bergisch Gladbach in einer Stichwahl mit 149 zu 79 gegen Claudia Casper durch.

Claudia Casper Copyright: Anton Luhr

Der frisch gewählte Kandidat tritt im Wahlkreis 21 an, der die Städte Bergisch Gladbach und Rösrath umfasst. Der Wahlkreis wurde bei der letzten Landtagswahl von dem inzwischen verstorbenen Holger Müller gewonnen, er gilt aber nicht als Erbhof der CDU.

Im ersten Wahlgang hatte keiner der fünf Bewerber die erforderliche Mehrheit von 50 Prozent plus einer Stimme der 253 gültigen Stimmen erzielt. Für die Kandidatin Claudia Casper stimmten im ersten Wahlgang 61 Mitglieder, für Peter Lautz 24, für Martin Lucke 120, für Achim Müller 36 und für Birgitta Wasser 12.