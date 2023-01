Rösrath – Ein 30 Jahre alter silbergrauer Mercedes 190 kreuzt zurzeit durch Rösrath. Hinter dem Steuer: Der Gastronom Miguel Louzao de la Cruz. Große Aufkleber werben auf dem Wagen aus den 90ern für die Neueröffnung des Café & Bierhaus am 1. April. Vielen Rösrathern kommt der jugendstilartige Schriftzug bekannt vor. Es ist genau derselbe, der bis 1997 am damaligen Café & Bierhaus am Sülztalplatz angebracht war.

Von 1993 bis zum Abriss des Gebäudes war die Gaststätte das erste Gastro-Projekt von Louzao de la Cruz. Am 1. April feiert das Café & Bierhaus ein Comeback in der ehemaligen Burgstube in der Beienburger Straße. Seit dem Aus für die Dorfschänke in der Scharrenbroicher Straße und der Schließung der Burgstube Ende Februar ist Rösraths Zentrum ohne Kneipe. „Die Leute freuen sich auf die Eröffnung“, bekommt Louzao de la Cruz mit, wenn er mit dem Werbe-Daimler unterwegs ist. Sogar Selfies mit dem Retro-Auto sind gefragt.

Hot Dogs, Cheeseburger, Pizza und Baguettes

Ein bisschen Retro gibt es ab April es auch in dem frisch sanierten und im Brauhausstil neu eingerichteten Café & Bierhaus. Ein Flipperautomat ist bestellt, der Wurlitzer-Zigarettenautomat hat noch Tasten statt Touchscreen und in der Küche installiert Louzao de la Cruz einen Dany’s Snack-Ofen. Auch der Schriftzug dieses Convenience-Anbieters dürfte vielen Gastrobesuchern aus den 80ern und 90ern bekannt vorkommen.



Hot Dogs und Cheeseburger kommen aus dem Ofen, dazu stehen Pizza und Baguettes auf der Speisekarte, aus dem Zapfhahn läuft Gilden Kölsch und das Weizenbier Allgäuer Büble. Alles Marken der Radeberger Gruppe. Mit der kooperiert Louzao de la Cruz auch im Hoffnungsthaler Brauhäuschen und dem Bistro Picasso, das er nach dem Ende des alten Café & Bierhaus 1997 eröffnete.

Platz für zwei Rösrather Dartvereine

„Das war schon eine größere Investition“, sagt der Gastro-Unternehmer zu den umfangreichen Renovierungsarbeiten. „Die Brauerei hat mich aber sehr gut unterstützt.“ Komplett neu sind die Toilettenanlagen, Decken und Leuchten wurden neu eingezogen und installiert, alles hat einen dezenten Anstrich bekommen, Elektroanlagen werden gerade noch gemacht, die neue Möblierung ist schon da. Über 80 Quadratmeter hat das Objekt, im Biergarten werden 40 Gäste Platz haben.



Neben dem Flipper stehen auch Dartgeräte im Lokal, zwei Rösrather Dartvereine freuen sich auf die Neueröffnung. Auch das Sparkästchen bleibt hängen.

Sportfreunde haben hier die Gelegenheit, alle Fußball- und Formel 1-Übetragungen zu sehen. Wenn der 1. FC Köln spielt, läuft das Match als Einzelüberragung. „Ich denke, dann brennt hier die Hütte“, freut sich Louzao de la Cruz, der am Freitag, 1. April, ab 17 Uhr zur Eröffnungsfeier einlädt.