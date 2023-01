Rhein-Berg – Einen guten Start am Rösrather Freiherr-vom-Stein-Gymnasium hatte Heiner Plückebaum, der zu Beginn des Schuljahrs seinen Dienst als neuer Schulleiter aufgenommen hat. Er hat in den letzten Wochen „ein sehr zugewandtes Miteinander“ an der Schule erlebt. Dazu mag seine eigene positive Grundeinstellung beigetragen haben, mit dem Profil des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums kann er sich identifizieren.

„Das ist eine Schule, die ganz vieles in verschiedenen Richtungen möglich macht“, stellt er fest. So würden die Schülerinnen und Schüler beim Wettbewerb „Jugend forscht“ genauso unterstützt wie beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten oder der Mathematik-Olympiade. Das Rösrather Gymnasium sei „Mint-freundliche Schule“ und stelle gleichzeitig unter der Überschrift „Kultur vom Stein“ bemerkenswerte Programme auf die Beine.

Möglichkeiten verbessern sich

Durch den an der Schule eingeführten Ganztag hätten sich die Möglichkeiten für unterschiedliche Projekte verbessert. Plückebaum gefällt die „sehr gute, sehr weltoffene Mischung“, die an der Schule zu erleben sei.

Digitale Schule

Mit dem Titel „Digitale Schule“ darf sich das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium neuerdings schmücken. Die Feier anlässlich dieser Auszeichnung, deren Schirmherrin Staatsministerin Dorothee Bär als Digitalisierungs-Beauftragte der Bundesregierung war, fand passenderweise online statt. Die Vergabe des Titels erfolgte anhand eines Kriterienkatalogs, nach dem das digitale Konzept der Schule bewertet wurde. „Wir sind sehr erfreut, als eine von nur 36 Schulen in NRW erstmalig ausgezeichnet worden zu sein“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Melanie Burger. (tr)

Die laufenden Bauarbeiten zur Sanierung und Neugestaltung des Freiherr-vom-Stein-Schulzentrums sind indessen durchaus eine Herausforderung. Zurzeit werden die Fassaden der Gebäude mit 1200 Platten verkleidet, jede mit fünf Schrauben und Dübeln, wie Plückebaum zu berichten weiß: Da seien 6000 Löcher zu bohren, was 6000 Mal Lärm macht und den Schulbetrieb auf die Probe stellt. Der neue Schulleiter sieht aber die positive Perspektive nach den aktuellen Belastungen – künftig stehe den Beteiligten ein modernes Schulzentrum zur Verfügung, das nach heutigen pädagogischen Anforderungen gestaltet sei. „Es geht voran“, sagt Plückebaum. „Es wäre langweilig gewesen, erst in einem Jahr herzukommen“, meint er augenzwinkernd.

Viel Erfahrung gesammelt

Der 53-Jährige, der Deutsch und Biologie unterrichtet, hat an Schulen in der Region bereits viel Erfahrung gesammelt. Er war an der Gesamtschule Reichshof in Oberberg tätig, danach 16 Jahre am Bergisch Gladbacher Otto-Hahn-Gymnasium und schließlich als stellvertretender Schulleiter am Bensberger Albertus-Magnus-Gymnasium. „Ich fühle mich dem Bergischen verbunden“, sagt Plückebaum, der mit seiner Frau und vier Kindern in Overath wohnt. Im niederrheinischen Bocholt geboren, schätzt er die rheinische Mentalität.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Nie wieder Krieg“ Anzeige Rösrather feiert 100. Geburtstag und äußert seinen größten Wunsch

Schein und Sein in Rösrath Anzeige Die Nazivergangenheit von Haus Venauen und Fake-Rokoko

Corona in Rhein-Berg Anzeige So ist die Luftfilter-Situation an den Schulen im Kreis von Stephanie Peine

Er zeigt sich begeistert, in Rösrath „so offen empfangen“ worden zu sein. Er sieht „ein tolles Kollegium, ein motiviertes Team“ und lobt die engagierte Elternschaft. Gemeinsames Ziel sei es, „Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, erfolgreich zu lernen, für sich und andere Verantwortung zu übernehmen und selbstbestimmt zu handeln“.