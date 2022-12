Rösrath – Die Stadt Rösrath lässt erneut einen Baum aus der städtischen „Liste zum Schutz städtebaulich besonders wertvoller Bäume“ fällen. Dabei handelt es sich um die Stieleiche an der Ecke Hasbacher Straße/Steinkauler Weg, teilte Bau- und Umweltchef Christoph Herrmann in der jüngsten Sitzung des Zukunftsausschusses mit.



Der Baum sei tot und müsse aus Sicherheitsgründen entfernt werden, womit innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen zu rechnen sei. Alle Bemühungen, die Eiche zu retten, hätten nicht gefruchtet, ein vereidigter Gutachter habe die Notwendigkeit zur Fällung bestätigt und auch der Vorsitzende des Naturschutzvereins RBN, Mark vom Hofe, habe bestätigt, dass „da nichts mehr ist“.

Nächste Ratssitzung wäre zu spät

Herrmann sagte weiter, eine entsprechende Dringlichkeitsentscheidung sei von Bürgermeisterin und mehreren Ratsmitgliedern unterzeichnet werden; bis zur nächsten regulären Sitzung des zuständigen Ausschusses könne nicht gewartet werden. FDP-Ratsherr Dr. Erik Pregler regte in der Rösrather Ausschusssitzung an, das entsprechende Baumgutachten zu veröffentlichen.

Ende Mai waren bei der Fällung eines geschützten Baumes, einer 60 bis 80 Jahre alten Eiche am Überhofer Feld in Forsbach, die Emotionen in der Bürgerschaft hoch geschlagen und hatten auch politische Gremien erreicht. Am Ende nahm Grünen-Ratsherr Stephan Mohr selbst Akteneinsicht in das Gutachten und fand die Notwendigkeit zur Fällung darin bestätigt.

Mohr Mitte Juni: „Aus meiner Erfahrung als Landwirt im Naturschutzgebiet Wahner Heide kann ich berichten, dass zahlreiche Bäume, auch Eichen, unter den sich wandelnden Bedingungen leiden und zum Teil absterben. Es ist also zu befürchten, dass wir uns in Zukunft immer öfter mit dem Thema Verkehrssicherheit von ortsbildprägenden Bäumen beschäftigen müssen.“