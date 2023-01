Rösrath – Einige neue Akzente setzt der Kulturverein Schloss Eulenbroich für 2023. Mit dem Gala-Konzert „Musikalische Leidenschaften“ am Sonntag, 8. Januar, 17 Uhr, startet das Jahr.



Die musikalische Leitung liegt bei der Rösrather Mezzosopranistin Mechthild Georg, Professorin an der Kölner Musikhochschule. Das Konzert ist mit anschließendem Gala-Menü verbunden, aber auch ohne Teilnahme am Menü zu buchen. „Mit diesem Konzert wollen wir einen besonderen Leuchtpunkt setzen“, sagt Alwin-Georg Maibach, Vorsitzender des Kulturvereins.



Klassik-Reihe in Rösrath geplant

In Sachen Klassik plant der Verein für 2023 auch vier Sonntagnachmittagskonzerte, bei denen auch Rösrather Musikerinnen wie die Opernsängerinnen Mechthild Georg und Ruth Teresa Fiedler im Blickpunkt stehen. Als weiterer Höhepunkt der Klassik-Reihe ist ein Konzert mit Nadia Birkenstock (Harfe) geplant.



Klavierfestival im November

Fester Bestandteil des Programms

Fester Bestandteil im Programm des Kulturvereins ist weiter das Klavierfestival, das Inge und Dieter Medenus finanzieren. Das Festival fördert Nachwuchs-Pianistinnen und -Pianisten, die an den Musikhochschulen in NRW gerade ihr Examen abgelegt haben oder zum Examen zugelassen sind. Wie das gerade abgeschlossene Kabarettfestival konzentriert sich das Klavierfestival im nächsten Monat auf zwei Abende. Zum Auftakt am Donnerstag, 17. November, 19.30 Uhr, spielen sechs Pianistinnen und Pianisten, das Publikum wählt vier von ihnen für das Finale am Sonntag, 20. November, 17 Uhr, aus. Am Ende entscheidet erneut das Publikum über die Vergabe des Medenus-Preises.

Sein Jazz-Angebot will der Kulturverein zusammen mit dem Rösrather Schlagzeuger Willy Ketzer ausbauen, der lokale und internationale Jazzer einladen soll. Zwei Konzerte der Jazz-Reihe sollen am Sonntagvormittag in Verbindung mit Brunch stattfinden (erstmals am 26. Februar), zwei weitere am Sonntagnachmittag.



Tag für Bands, Solo-Musiker, Gruppen und Chöre in Rösrath



Ganz im Zeichen junger Musizierender aus Rösrath und Umgebung soll der Sonntag, 13. August, stehen. Dann will der Kulturverein einen Tag für Bands, Solo-Musiker, Gesangsgruppen und Jugendchöre gestalten. Kölsche Kultur hat ebenfalls ihren Platz im Programm, im September kommt Wicky Junggeburth in den Bergischen Saal.



Ein neuer Ansatz ist auch die Zusammenarbeit mit dem Wöllner-Stift. Anvisiert sind Kammerkonzerte, Lesungen, Liedermacher-Konzerte und Filmvorführungen in dem Seniorenheim, teilweise sollen sie auch die Öffentlichkeit ansprechen. Ein weiteres Veranstaltungsformat probiert der Verein bereits im Herbst 2022 aus: Bernd Neumann, Autor und Rektor im Ruhestand, liest Kurzgeschichten, zu denen ihn US-Künstler Edward Hopper inspiriert hat. Kristine Warmhold (Harfe) begleitet die Lesung am Dienstag, 8. November, 19.30 Uhr.