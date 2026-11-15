Die drei gehen schon richtig gut ab: Das Karnevals-Komitee Rösrath hat Tim Fernholz, Martin Salm und Elena Salm von der Gemeinschaft Dörper Einigkeit Forsbach am Mittwochmittag in Schloss Eulenbroich als das designierte Rösrather Dreigestirn für die gestern gestartete Karnevalssession 2026/2027 vorgestellt. Am 2. Januar werden sie auf der Prunksitzung des Karnevalskomitees in der Aula der Freiherr-vom-Stein-Schule proklamiert. Gas geben können sie aber heute schon.

Lautstarker Auftritt im Bergischen Saal

„Wir sind die neue Generation und bringen Rösrath zur Eskalation“, rief das Dreigestirn mit voller Lautstärke und unisono in den prall gefüllten Bergischen Saal von Schloss Eulenbroich, nachdem es vom Komitee-Vorsitzenden Jörg „Schally“ Schallenberg und von Bürgermeister Yannick Steinbach offiziell dem Publikum vorgestellt worden war.

Rösraths erstes Familiendreigestirn

Dass die Designierten, Prinz Tim I., Bauer Michael und Prinzessin Elena auf Anhieb so gut zusammen funktionieren, hat einen ganz einfachen Grund: Sie sind allesamt miteinander verwandt. Michael Salm (55) ist der Vater von Elena (21) und Tim Fernholz (31) der Neffe von Michael und somit Elenas Cousin. Damit hat die Stadt Rösrath in dieser Session ein Regenten-Team, das Geschichte schreibt. Schallenberg stellte die drei als „Rösrath erstes Familiendreigestirn“ vor.

Und noch ein historisches Schmankerl: Elena ist erst die zweite Frau im Dreigestirn der Stadt an der Sülz. Die erste Frau war ihre Tante Nicole Kraus, die in der Session 2019/2020 allerdings als Jungfrau und nicht als Prinzessin unterwegs war.

Prinz Tim: Routine und lebenslange Verbundenheit

„Kurz vor dem Start war ich ein bisschen nervös, aber ich habe mich nicht verrückt gemacht“, sagt der heute designierte Prinz Tim zum Moment kurz vor Veranstaltungsbeginn. Er hat Routine in karnevalistischen Auftritten, war schon dreimal als Adjutant für das Rösrather Dreigestirn unterwegs. In der Dörper Einigkeit ist der heutige Vertriebsmitarbeiter der Telekom fast ein Leben lang. Kurz nach der Geburt meldete ihn seine Mutter bei der Forsbacher Traditionsgesellschaft an.

Kindertrifolium Timur, Laura, Mats Copyright: Klaus Pehle

Bauer Michael: Beeindruckt vom Publikum

Der zukünftige Bauer Michael kam vor 21 Jahren zu den Dörpern und ist beeindruckt, wie das Publikum schon bei der Vorstellung mitging. „Wenn man da oben steht und das Publikum sieht, die lächelnden Leute, das ist doch sehr schön“, so der Fachinformatiker, der heute im Bereich Arbeitssicherheit bei der Firma Martinswerk arbeitet.

Prinzessin Elena: Vorbild und Dank an den Opa

Am Vorabend ein bisschen Nervosität gab es aber bei der baldigen Prinzessin Elena. „Es hat noch sehr lange gerattert gestern Abend in meinem Kopf“, berichtet die Lehramtsstudierende vom Vorabend der Vorstellung. Die junge Frau will das närrische Amt auch als Vorbild nutzen: „Ich will jungen Frauen und Mädchen zeigen, dass sie sich mehr trauen und ihren eigenen Weg gehen sollen, auch wenn der traditionell nicht so vorgegeben ist.“

Sie bedankte sich auch bei ihrem Großvater, der im Publikum saß: „Lieber Opa Klaus, nur durch deine Unterstützung ist dieses Dreigestirn überhaupt erst zustande gekommen. Du hast uns den Karneval ins Herz gelegt. Danke, Opa, wir lieben dich.“

Beifall für das Kinderdreigestirn

Lautstark ging es auch schon beim ersten Programmpunkt der Sessionseröffnung zu. Denn fast die gesamte Klasse 4a der Gemeinschaftsgrundschule Forsbach saß im Publikum. Sie unterstützten ihre Klassenkameraden Timur Anilir (9), Mats Verheyen (9) und Mila Franke (10) bei deren erstem Auftritt als designiertes Kinderdreigestirn der Stadt Rösrath. „Wir alle drei waren sehr aufgeregt“, bekannte der designierte Prinz Timur nach der Vorstellung.