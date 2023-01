Rösrath – Neuverträge zur Energielieferung schließen die Stadtwerke Rösrath ab sofort nur noch auf dem Rösrather Stadtgebiet ab. Mit dieser Entscheidung reagiert das städtische Unternehmen nach auf die „ungeheuren Turbulenzen“ auf dem Energiemarkt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Aufgrund der aktuellen Situation hätten die Stadtwerke einen „massiven Zulauf“ von Neukunden, dieser gehe „weit über das hinaus“, was die Stadtwerke und ihr Partner Stawag bei der langfristigen Energiebeschaffung kalkuliert hätten.



Günstiger Gastarif nur noch für Rösrather

„Die Stadtwerke Rösrath sehen sich daher gezwungen, die Notbremse zu ziehen, um nicht auch in die Situation zu geraten, die bereits andere Energieversorger in die Knie gezwungen hat“, teilt das Unternehmen mit: „Ab sofort werden Neuverträge über Rö-Strom und Rö-Gas daher nur noch mit Bewohnerinnen und Bewohnern des Postleitzahlbezirks 51503 abgeschlossen.“



Gas- und Stromversorgung

Grundversorgung mit Energie ist gesetzlich geregelt

Neukunden nur eingeschränkt in die Versorgung aufnehmen, das darf ein Energieunternehmen, das für die Grundversorgung eines bestimmten Gebietes verantwortlich ist, nicht. So wird die Versorgung der Haushalte in diesem Gebiet sichergestellt. Anders ist es mit Neukunden außerhalb dieses Gebiets. „Alle Grundversorger sind dazu verpflichtet, sämtliche Kunden im jeweiligen Versorgungsgebiet mit Energie zu beliefern. Das betrifft auch jene Kunden, die kurzfristig und unplanbar eine Ersatzversorgung benötigen, etwa weil ihr vorheriger Anbieter nicht mehr liefern kann“, sagt Lutz-Peter Eisenhut, Sprecher der Belkaw in Bergisch Gladbach, auf Nachfrage.

Gesetzlich sei dies einheitlich in der Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) geregelt. Grundversorger in Rösrath ist die Kölner Rhein-Energie AG. In der Stadt Overath ist es die Agger-Energie und im größten Teil des Rheinisch-Bergischen Kreises ist es die Belkaw GmbH, Tochterunternehmen der Rhein-Energie AG. (dr)

Auf der aktuellen Homepage des Rösrather Versorgers wird noch um Neukunden geworben. Da heißt es „Jetzt wechseln zu Rö-strom und Rö-gas. Das rechnet sich!“ Tatsächlich ist zum Beispiel der Gastarif sehr günstig. Wer dann zu einem konkreten Angebot kommen will, der erfährt, dass davon nur noch die Rösrather profitieren können.

Bereits abgeschlossene Verträge bleiben bestehen

Seit rund zwei Wochen seien die Stadtwerke „geradezu überrollt“ worden mit neuen Verträgen für Rö-Strom und Rö-Gas, erklärt Wilfried Müller, Geschäftsführer der Stadtwerke Rösrath Energie GmbH, zum Hintergrund dieser Entscheidung des Unternehmens. Wenn die Stadtwerke diese Entwicklung so weiterlaufen ließen, müssten sie für die vielen Neukunden Gas und Strom zusätzlich einkaufen – zu sehr hohen Preisen.



„Damit würde aber auch unser Unternehmen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten“, so Müller. Daher hätten sich die Stadtwerke entschlossen, Energie aus Rösrath „nur noch an Rösratherinnen und Rösrather“ zu liefern. Alle bislang abgeschlossenen Verträge, auch von Nicht-Rösrathern, bleiben selbstverständlich unberührt“, betont er.