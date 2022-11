Sportlerwahl Rhein-Berg 2021 Diese zehn Mannschaften stehen zur Wahler

Rhein-Berg – Das sind die nominierten Mannschaften, die bei der "Wahl des Sportlers 2021" im Rheinisch-Bergischen Kreis zur Wahl stehen.

CfK GW 65 Rösrath Copyright: Bieber

CfK GW 65 Rösrath:

Die Kegler aus Rösrath spielen eine erfolgreiche Saison in der 2. Bundesliga Nord, sind aktuell Tabellenführer. Dieser Rang rechtfertigt zur Teilnahme an den Play-Offs um den Aufstieg. Die Rückkehr in die 1. Bundesliga ist seit etlichen Spielzeiten das erklärte Ziel der Sportkegler.

Dancin' Midis Bergisch Gladbach Copyright: Pollnow-Meding

Dancin' Midis Bergisch Gladbach:

Die Tanzformationen von DanceIn sorgen seit vielen Jahren für sportliche Schlagzeilen. Im Jahr 2021 brillierten die Dancin’ Midis. Sie sicherten sich sehr souverän den Titel der Deutschen Meister im Showtanz. Bei den Weltmeisterschaften belegte die Formation aus Bergisch Gladbach einen ausgezeichneten 2. Rang.

HSG Refrath/Hand Copyright: Axel Randow

HSG Refrath/Hand:

Die Handballspielgemeinschaft aus Refrath und Hand, die Mannschaft von Trainer Christopher Braun mischt seit Saisonbeginn um den Aufstieg mit, ist – bei einem weniger ausgetragenen Spiel in dieser Hinrunde – aktuell 2. der Tabelle der Oberliga hinter Bayer Dormagen II.

Rheinland Lions Copyright: Andreas Franken

Rheinland Lions:

Die Basketballerinnen sind derzeit in der höchsten Deutschen Spielklasse, in der 1. Bundesliga, das Maß aller Dinge. Die Mannschaft von Trainer Mario Zurkowski ist auf dem besten Weg den Einzug in die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft klar zu machen. Seit Monaten bereits ist der Aufsteiger Tabellenführer der 1. Bundesliga, hatte bis zum Ende der Hinrunde nur ein Spiel verloren und feierte die Herbstmeisterschaft.

SV Bergisch Gladbach 09 Copyright: Axel Randow

SV Bergisch Gladbach 09:

Die Fußballer mussten am Ende der letzten Saison weniger zweier zu wenig erzielter oder zu viel kassierter Tore in den bitteren Abstiegsapfel beißen, aus der 4. Liga absteigen. In der Mittelrheinliga sind sie aktuell 3. der Tabelle, blieben unter anderem 15 Spiele in Folge ohne Niederlage. Die in der Tabelle vor den Gladbachern stehenden Mannschaft des 1.- FC Düren und des FC Hennef sind noch in Reichweite.

Tennis-Junioren U18 THC Rot-Weiß Bergisch Gladbach Copyright: THC Rot-Weiß

THC Rot-Weiß Bergisch Gladbach (Tennis-Junioren U18 ):

Die Tennis-Junioren U18 des THC Rot-Weiß Bergisch Gladbach haben fünf Matches in Serie gewonnen und sind unbesiegt in die 1. Verbandsliga aufgestiegen.

Hockeyspielerinnen des THC Rot-Weiß Bergisch Gladbach Copyright: Axel Randow

THC Rot-Weiß Bergisch Gladbach (Frauen):

Die Hockeyspielerinnen des THC Rot-Weiß Bergisch Gladbach spielen seit vielen Spielzeiten in hohen Ligen mit, schafften nun den Aufstieg in die Regionalliga.

TV Herkenrath/KLZ Düsseldorf Copyright: Holger Rogoll

TV Herkenrath/ KLZ Düsseldorf:

Sie boten sich mit der Mannschaft aus Heidelberg einen Zweikampf um den Aufstieg. Um einen Rang die 2. Bundesliga im Kunstturnen in der neuen Saison verpasst, hat die Turngemeinschaft aus Kunstturnerinnen des TV Herkenrath und des KLZ Düsseldorf.

TV Redrath Badminton Copyright: Axel Randow

TV Refrath (Badminton):

Die Badminton-Mannschaft, die seit vielen Spielzeiten in der 1. Bundesliga eine herausragende Rolle spielt, zog nach einer wegen Corona vorzeitig beendeten Rückrunde in die Final Four um die Deutsche Meisterschaft ein.

TV Refrath (Running Team) Copyright: TVR

TV Refrath (Running Team):

Gegen das Laufteam des TV Refrath ist bei den Deutschen Crosslaufmeisterschaften in Sonsbeck kein Kraut gewachsen. Frank Schröder, Johannes Ritter und Oliver Kalmes holen Gold und lassen in der Mannschaftswertung der Altersklasse 50-55 mit 31 Wertungspunkten die Konkurrenten vom TuS Deuz (43), der LG Allgäu (57) und der SSC Hanau-Rodenbach (58) hinter sich.