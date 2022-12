Bedburg – Sich mit gleichgesinnten Autofahrern auf dem Schlossparkplatz treffen und dort zu vorgerückter Stunde erst mal ein paar richtig herzhafte Hupkonzerte ablassen: Davon ist normalerweise dringend abzuraten. Am Freitagabend war alles anders. Das Ordnungsamt hörte weg, und es wurde quasi auf höchste behördliche Anordnung gehupt. Nur zu gern folgten die versammelten Automobilsten jedenfalls der Anweisung von Bürgermeister Sascha Solbach und ließen ihre Signalhörner mehrfach im Chor erklingen – als lautstarke Dankesbekundung für die Organisatoren eines besonderen Vergnügens.

Autokino war angesagt auf dem Schlossparkplatz. Möglich machte es das Energieunternehmen Innogy Westnenergie, das zurzeit mit einer 130 Quadratmeter großen Leinwand und einer wunderbar schrägen Filmkomödie im Gepäck auf Tour durch acht Städte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist. „Als das Innogy-Angebot kam, auch bei uns in Bedburg Station zu machen, mussten wir natürlich nicht lange überlegen“, sagte Sascha Solbach, „in den vergangenen Monaten mussten wir auf so viele Veranstaltungen verzichten.“

Über 130 Autos

Mehr als 130 Autos, die meisten mit zwei bis drei Insassen besetzt, rollten heran und suchten sich ein gutes Plätzchen vor der Großleinwand. Der Filmton kam über eine bestimmte Frequenz aus dem Autoradio. Wer zwischendurch mal aussteigen und frische Luft schnappen wollte, setzte die Mund-Nasen-Bedeckung auf.

Gezeigt wurde die Polit-Komödie „Die Känguru-Chroniken“, die Regisseur Dani Levy nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Marc-Uwe Kling als Mischung aus Real- und Animationsfilm in Szene gesetzt hat. Ein anarchistischer Künstler und ein kommunistisches Känguru setzen sich gemeinsam und am Ende erfolgreich gegen die Rechtspopulisten der AzD (Alternative zur Demokratie) zur Wehr.

Das könnte Sie auch interessieren:

Open-Air-Festival fällt aus Anzeige Brühler Zoom-Kino verzichtet auf Sommerevent von Wolfram Kämpf

Laue Sommerabende auskosten Anzeige Filmgenuss in den schönsten Open-Air-Kinos in und um Köln von Corinna Heyde , Katrin Reiche , Rebecca Lessmann , Rebecca Lessmann

Ebenso wichtig wie der Film selbst war vielen Besuchern das Nostalgie-Erlebnis Autokino. Dafür dass die Sache richtig rund wurde, sorgte ein fleißiges Team der Bedburger DLRG. Die 15 Jungen und Mädchen von der Deutschen Lebensrettung betätigten sich nicht nur als Platzanweiser, sondern gingen auch durch die Autoreihen und versorgten die Gäste mit kühlen Getränken, Snacks und Popcorn. Mit Kinospaß nebenbei auch die lokale Jugendarbeit zu unterstützen, gehört zum Veranstaltungskonzept. So durften die DLRG-Helfer den Reinerlös aus der Bewirtung behalten.