CDU lädt zur ersten Bürgerwerkstatt

In Bedburg machen sich die Fraktionen Gedanken um die städtischen Friedhöfe. Die CDU-Fraktion lud am 22. November zur ersten Bürgerwerkstatt „Unsere Friedhöfe“ ins Haus der Begegnung nach Kaster ein, wie die Bedburger CDU mitteilt.

„Uns ist es wichtig, möglichst früh für Transparenz zu sorgen und die Ideen und Wünsche der Bürger unserer Stadt mit aufzunehmen“, so Fraktionsvorsitzender Michael Stupp.

Auch Dr. Georg Kippels, Mitglied des Bundestages, und Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche hätten teilgenommen.

Podiumsdiskussion mit Politik und Sachkunde

An der anschließenden Podiumsdiskussion nahmen Markus Klein (stellvertretender Fraktionsvorsitzender CDU), Carola Janke (Fraktionsvorsitzende der SPD Bedburg) und Wolfgang Fischer (Sachkundiger Bürger aus Kirch-/Grottenherten) teil. Letzterer habe auch durch seine beruflichen Erfahrungen beim Bauhof Bergheim und der dortigen Erstellung und Umsetzung eines Friedhofskonzeptes viel zum Thema beitragen können. „Auf jeden Fall war das eine gelungene, aber auch erforderliche Veranstaltung. Die hohe Beteiligung und die zahlreichen Anregungen der Bürgerinnen und Bürger haben aber auch gezeigt, wie viele Defizite bei dem Thema in Bedburg vorliegen und dass ein dringender Handlungsbedarf besteht“, zitiert die Mitteilung Wolfgang Fischer.

SPD-Antrag zum Friedhofskonzept

Die Bedburger CDU hatte auch Carola Janke und Bernd Coumanns von der SPD Bedburg eingeladen. Ein SPD-Antrag zur Erstellung eines Friedhofskonzeptes ist bereits mehrheitlich angenommen worden, heißt es in der Mitteilung. Carola Janke stellte die Inhalte des Antrages vor und beantwortete die Fragen der Teilnehmenden.

Zwei Modelle für die Friedhofsgebühren

Markus Klein erläuterte den Gästen auch die beiden aktuell politisch diskutierten Modelle der Friedhofsgebühren, also ob der Flächenverbrauch eines Grabes bei den Gebühren eine Rolle spielen oder die Kosten auf alle umgelegt werden sollen.

Auswertung und nächste Schritte

Die CDU will nun die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt auswerten und sie zusammen mit einem Ergänzungsantrag der Verwaltung als Basis zur Erstellung eines Konzeptes zur Verfügung stellen. Ein Beschluss soll laut der Fraktion in der nächsten Ratssitzung gefasst werden. Diese ist für Dienstag, 8. Dezember, terminiert. (rag)