Bedburg/Bergheim – Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft, und davon profitieren die Bedburger zurzeit ganz besonders. Nachdem Rewe, Edeka und Globus mit Renovierungen oder Neueröffnungen in der Schlossstadt vorgelegt haben, zieht nun der Discounter Aldi nach.



Die Filiale an der Wiesenstraße ist aktuell für eine umfangreiche Modernisierung geschlossen, und zwischen Glesch und Paffendorf, auf Bergheimer Stadtgebiet, aber unweit der Bedburger Stadtgrenze, entsteht derzeit eine weitere Niederlassung der Discounter-Kette.

Bedburger Aldi-Filiale wird umgekrempelt

Die Bedburger Filiale ist schon seit dem vorigen Wochenende geschlossen und wird umgekrempelt: „Wir statten die Filiale mit einem neuen Design aus, das den Fokus noch deutlicher auf die Frische unserer Lebensmittel legt“, sagt Anna-Maria Lennertz von der Aldi-Pressestelle.



So soll der Markt zumindest am Eingang so gestaltet werden, wie dies schon in Kaster im Rewe und in Bedburg im Edeka und im Globus gehandhabt wird: Obst und Gemüse werden hier künftig zu finden sein. Hinzu kommt eine Theke für Frischfleisch und Fisch.

Einen weiteren Schwerpunkt will Aldi in Bedburg auf Bäckereiprodukte legen. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereiten die Backwaren mehrmals täglich ofenfrisch in der Filiale zu“, sagt Lennertz. Im Laden besonders hervorheben will Aldi auch Produkte von regionalen Anbietern und ein Bio-Sortiment. Die Wiedereröffnung des Marktes ist für Freitag, 4. Februar, 8 Uhr, geplant.

Aldi: Discounter im früheren Teppichmarkt in Bergheim

Im früheren Teppich- und Tapetenmarkt am Kreisverkehr zwischen Glesch und Paffendorf entsteht derzeit eine neue Aldi-Filiale, die nach dem Prinzip der Bedburger Niederlassung ausgestattet wird. Rund 800 Quadratmeter Verkaufsfläche sind nach Aldi-Angaben hier geplant, mehr als im Teppich- und Tapetenmarkt vorher.

Der Unterschied zur Bedburger Filiale: Der Discounter in Paffendorf lässt seine Backabteilung zusätzlich zu den hauseigenen Produkten noch von der Pulheimer Bäckerei Voosen bestücken, die täglich frisch liefern soll.

Der Kundenparkplatz soll laut Aldi-Pressestelle 84 Stellplätze bieten. Und in der Filiale sollen zwischen zwölf und 15 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Eröffnung ist für Donnerstag, 17. März, 8 Uhr, vorgesehen.