Um kurz vor 3 Uhr wurde ein Geldautomat in der Sparkassen-Filiale in Bedburg-Kaster gespengt.

Bedburg-Kaster – In der Nacht von Sonntag auf Montag (21. Februar) wurden die Anwohner und Anwohnerinnen der Sparkassen-Filiale an der Sankt-Rochus-Straße in Bedburg-Kaster durch einen lauten Knall geweckt. Gegen 3 Uhr versuchten Unbekannte, in der Filiale einen Geldautomaten zu sprengen.

Durch die Sprengungwurde die Hausfassade sowie der Innenraum stark beschädigt. Die Polizei fahndet derzeit nach mehreren Personen, die nach den Detonationen in einem dunklen Auto vom Tatort in Richtung Albert-Schweizer-Straße davongefahren sein sollen. Bei dem Fluchtwagen soll es sich nach Zeugenangaben vermutlich um einen VW Golf GTI neueren Modells mit ausländischen Kennzeichen handeln.

Feuerwehr und Polizei waren umgehend mit einem größeren Aufgebot vor Ort, Glassplitter der Frontscheibe der Filiale sind über die ganze Straße verteilt. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand. Aus Sichereitsgründen wurde auch eine Statikerin verständigt. Nach Einschätzung der Sachverständigen besteht keine Einsturzgefahr.

Zahlreiche Automatensprengungen im Rhein-Erft-Kreis

In der Vergangenheit gab es im Kreis immer wieder Sprengungen oder versuchte Sprengungen von Geldautomaten. Ende November sorgte eine Automatensprengung in Pulheim für große Aufruhr, im Dezember gab es dann noch Sprengungen in Erftstadt und in Elsdorf. Zuletzt hatte die Volksbank Erft mehrere Geldautomaten im Rhein-Erft-Kreis aus Angst vor Sprengungen außer Betrieb genommen.



Weil durch die Explosion die Filiale in Kaster vorläufig nicht genutzt werden kann, setzt die Kreissparkasse Köln an dieser Stelle das Sparkassenmobil ein: dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags und freitags von 13.15 bis 16.15 Uhr. (ft)