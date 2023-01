Bedburg – Die Stadt Bedburg nutzt die Herbstferien, um die am Schulzentrum gelegene Karlstraße umzubauen. Sie soll die erste Fahrradstraße in der Stadt werden. Vor allem zu Schulbeginn und -ende wird die Karlstraße von den Schülern stark frequentiert. Die Arbeiten sollen am Dienstag, 4. Oktober, beginnen und gehen mit Teilsperrungen einher.

Auch wenn die Karlstraße nach etwa vier Wochen auf dem Stück zwischen der Adolf-Silverberg-Straße und dem St.-Ursula-Weg zu einer Fahrradstraße wird, bedeutet das nicht den Ausschluss des motorisierten Verkehrs. „Die Fahrradstraße dürfen Autofahrerinnen und Autofahrer in Richtung St.-Ursula-Weg befahren“, teilt die Stadtverwaltung mit. „Diese dürfen den Radverkehr dabei aber weder behindern noch gefährden.“

Nebeneinander fahren erlaubt

Radfahrerinnen und Radfahrer wiederum dürften nebeneinander fahren, solange sie dadurch den übrigen Verkehr nicht behindern. „Sie sind auf der Fahrbahn allen anderen Verkehrsteilnehmern bevorrechtigt“, teilt die Stadt mit. Fußgänger seien weiterhin gehalten, die Gehwege zu benutzen.

Etwa einen Monat sollen die Arbeiten dauern, um Markierungen und Schilder anzubringen und das Pflaster anzupassen. Nach Angaben der Stadtverwaltung seien die Parkmöglichkeiten entlang der Karlstraße in dieser Zeit „möglicherweise vorübergehend eingeschränkt“.

Einen Schleichweg schließen

Auch die Durchfahrt der Karlstraße zwischen der Eichendorffstraße und dem St.-Ursula-Weg wird vorübergehend für den motorisierten Verkehr gesperrt. Für Anlieger ist die Zufahrt bis zur Baustelle frei.

Die Stadt setzt mit dem Umbau einen weiteren Teil des 2019 beschlossenen Masterplans Mobilität und Verkehr um. Der Verkehrssituation rund um das Schulzentrum gilt dabei ein besonderes Augenmerk.

Das könnte Sie auch interessieren:

Neues Restaurant an alter Stelle Anzeige Restaurant Christofs eröffnet in Alt-Kaster von Dennis Vlaminck

Windrad in Bedburg Anzeige Öl tropft auf den Acker von Dennis Vlaminck

Neue Leuchten für Bedburg? Anzeige Politik begeistert von Lichtkonzept für Innenstadt von Dennis Vlaminck

Mit der Ausrichtung des Pkw-Verkehrs über die Karlstraße ausschließlich in eine Fahrtrichtung soll laut Stadt „der Schleichverkehr vom St.-Ursula-Weg zum Gymnasium unterbunden und der Knoten St.-Ursula-Weg/Karlstraße sicherer gestaltet werden“.