Neue Attraktion für die Freizeitfläche

Jugendliche aus Ahe haben sich für zusätzliche sportliche Aktivitätsmöglichkeiten in ihrem Stadtteil eingesetzt. Nun hat sich das Engagement der BlockBoyz ausgezahlt: Die neue Spiel- und Freizeitfläche „Am Schwarzwasser“ in Ahe erhält in Kürze eine neue Attraktion und bietet Gelegenheit, sich fit zu halten.

Calisthenics-Anlage neben dem Sportplatz

Die neben dem Sportplatz gelegene Fläche wird durch eine große Calisthenics-Anlage ergänzt, berichtet die Pressestelle der Stadt Bergheim: „Gemeinsam mit Christian Schroer und dem Ortsbürgermeister von Ahe, Dr. Winfried Kösters, waren die Jugendlichen im vergangenen Jahr auf die Kreisstadt Bergheim zugegangen und hatten ihre Idee vorgestellt.“

Jugendliche beteiligten sich

Mit Unterstützung und Fürsprache von Bürgermeister Volker Mießeler habe die Stadtverwaltung anschließend die notwendigen Voraussetzungen für die Umsetzung des Vorhabens geschaffen.

Die Jugendförderung der Kreisstadt Bergheim führte gemeinsam mit dem Jugendzentrum T.o.T. und der Kinder- und Jugendförderung Ahe ein Beteiligungsverfahren durch.

„Dabei hatten die jungen Menschen die Möglichkeit, ihre Wünsche und Vorstellungen einzubringen und die gewünschte Ausstattung der Calisthenics-Anlage zusammenzustellen“, heißt es von der Bergheimer Pressestelle.

Fertigstellung und Einweihungsfeier

Inzwischen sei das Projekt weitgehend abgeschlossen und die neue Anlage stehe kurz vor der Fertigstellung. Als Dankeschön für die Unterstützung haben die BlockBoyz für Samstag, den 28. November, 10 Uhr, eine Feier geplant.

Lob für das Engagement

Bürgermeister Volker Mießeler sagt dazu: „Mich beeindruckt, mit wie viel Einsatz sich die Jugendlichen für ihren Stadtteil starkmachen und ihre eigenen Ideen einbringen. Genau dieses Engagement möchten wir als Kreisstadt unterstützen.“ Ihm sei wichtig, dass junge Menschen erleben, dass ihre Anliegen ernst genommen werden und sie gemeinsam mit der Stadt etwas bewegen können. „Ich freue mich, dass aus der Initiative der BlockBoyz nun ein konkretes Angebot entstanden ist, das vielen Menschen in Ahe zu Gute kommen wird“, so der Bürgermeister. (rag)