Westnetz stellt im September und Oktober 2027 die Erdgasversorgung in jeweils sechs Stadtteilen in Bergheim und Elsdorf um. Haushalte, die bisher mit L-Gas (Low Caloric Gas, niedriger Brennwert) versorgt werden, sollen schrittweise auf Erdgas H (High Caloric Gas, hoher Brennwert) umgestellt werden.

In Elsdorf ist die Umstellung für den 14. September 2027 vorgesehen und betrifft die Ortsteile Angelsdorf, Berrendorf-Wüllenrath, Esch, Giesendorf, Grouven und Neu-Etzweiler. In Bergheim soll die Umstellung in Büsdorf, Fliesteden, Glessen, Niederaußem, Oberaußem und Rheidt-Hüchelhoven voraussichtlich zum 19. Oktober 2027 erfolgen.

Marktraumstellung wegen Rückgang von L-Gas

Hintergrund für die sogenannte Marktraumumstellung ist ein kontinuierlicher Rückgang des L-Gas-Aufkommens in Deutschland und den Niederlanden. Die Bundesnetzagentur hat deshalb mit den Gasversorgern einen Netzentwicklungsplan erstellt, der die Umstellung regelt.

„Da H-Gas andere Brenneigenschaften als L-Gas hat, müssen alle Gasgeräte wie beispielsweise Heizungsanlagen, Gasherde oder Geräte zur Warmwasserbereitung sowohl in Haushalten als auch in Unternehmen an die neue Gasart angepasst werden“, so Westnetz in einer Pressemitteilung. Für Kundinnen und Kunden sei die Geräteanpassung in der Regel kostenlos, bei „einigen wenigen Gasgeräten“, die nicht mehr angepasst werden können, können gegebenenfalls Kosten entstehen, teilt Westnetz mit.

Westnetz will ab August Gasgeräte erfassen

Um zum Zeitpunkt der Gasumstellung fertig zu sein, will Westnetz ab August 2026 alle häuslichen, gewerblichen und industriellen Gasgeräte in den betroffenen Stadtteilen erfassen lassen. Von Mitte März bis Dezember 2027 kommen erneut Monteure und tauschen Düsen, Brenner oder andere Bauteile aus.

„Die beauftragten Fachfirmen sind zur Legitimierung mit einem Westnetz-Ausweis mit Bezug zum Versorgungsgebiet ausgestattet“, teilt der Energieversorger mit. Im Zweifelsfall können die Kundinnen und Kunden unter 0800/ 664690747 prüfen, ob tatsächlich im Auftrag von Westnetz gearbeitet wird. Westnetz will auch alle Kundinnen und Kunden schriftlich dazu informieren. Weitere Informationen gibt es hier. (rag)