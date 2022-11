Bergheim-Thorr – Noch Ende dieses Jahres soll der Bau der viergruppigen Kita in Thorr in unmittelbarer Nähe zum Neubaugebiet Zum Römerturm an der Straße Im Langen Benden beginnen. Das Aachener Architektenbüro PBS hat dem Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie jetzt den Planungsstand vorgestellt. Der Ausschuss stimmte den Ausführungen zu.

Die Bergheimer Kindergartenbedarfsplanung richtet sich nach der Nachfrage in sogenannten Sozialräumen. Thorr gehört mit Bergheim, Kenten, Paffendorf, Glesch und Zieverich zum Sozialraum eins. Und die entsprechende Bedarfsplanung sieht einen Neubau für Thorr vor.

Bergheim-Thorr: Rund 3200 Quadratmeter Baufläche

Auf rund 3200 Quadratmetern Baufläche wird ein zweigeschossiger Bau errichtet, der in vier Kinderhäuser eingeteilt wird. Ein Kinderhaus besteht aus allen für die jeweilige Gruppe wichtigen Räume. Ebenfalls geplant ist eine zentrale Multifunktionshalle, die Spiel- und Ausstellungsfläche sein kann. Ein großes Oberlicht soll für Tageslicht in der Halle sorgen.

Die Außen- und Innenwände werden aus Mauerwerk und Stahlbeton errichtet, Stahlbetonstützen sorgen für Stabilität. In die Fassade werden zweifach verglaste Holz-Aluminium-Fenster eingebaut. An der Süd-Ost-Seite sind Vordächer geplant.

Photovoltaikanlage auf Bergheimer Kita geplant

Außen sieht der vorgelegte Planentwurf unter anderem eine Rasenfläche und mehrere Spielhügel vor. Auch ein Obstgarten und eine Sitzecke aus Natursteinquadern könnten dort entstehen. Das Grundstück soll zur Straße Im Langen Benden mit Gehölzstreifen eingefasst werden. An der Seite zur L 276 hin soll eine Lärmschutzwand entstehen.

Das Dach des Neubaus soll begrünt werden, zusätzlich ist die Installation einer Photovoltaikanlage geplant. Die Bergheimer Stadtverwaltung kalkuliert mit 4,6 Millionen Euro Kosten, darin enthalten sind 175.000 Euro für die feste Kita-Einrichtung. Im Haushalt bis 2023 sind bislang 3,5 Millionen Euro eingestellt, die verbleibenden 1,1 Millionen müssen im kommenden Doppelhaushalt noch veranschlagt werden. 2024 soll der Bau fertig sein.