Das Erftgymnasium hat eine neue Schulleiterin. Am 2. November hat Bettina Brück den Posten übernommen, wie die Schule in einer Mitteilung berichtet: „Mit Oberstudiendirektorin Bettina Brück übernimmt eine erfahrene Pädagogin und Schulentwicklerin die Verantwortung für das Gymnasium.“ Sie tritt die Nachfolge von Annette Rabeler an, die in den Ruhestand gegangen ist.

23 Jahre Erfahrung im Schuldienst

Wie aus der Mitteilung der Schule hervorgeht, kann Brück für ihre neue Stelle aus den Erfahrungen aus 23 Jahren im Schuldienst schöpfen. Sie unterrichtete in den Fächern Katholische Religion, Geschichte und Englisch und war in verschiedenen Leitungs- und Entwicklungsfunktionen tätig. „Zu ihren beruflichen Stationen zählen unter anderem die verschiedene Aufgaben in zwei erweiterten Schulleitungen hier im Rhein-Erft-Kreis sowie die Koordination von Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozessen“, teilt das Erftgymnasium mit. Bettina Brück war auch als pädagogische Mitarbeiterin im Regionalen Bildungsbüro des Rhein-Erft-Kreises tätig, das unter anderem mit dem WortWert-Programm zur Förderung der sprachlichen Bildung beitrug.

Pädagogische Qualität und Zukunftsfähigkeit im Fokus

In ihrer neuen Funktion möchte Brück insbesondere die pädagogische Qualität und die Zukunftsfähigkeit des Erftgymnasiums in den Blick nehmen. Maßgeblich sei für sie der gesetzliche Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule, der über die Vermittlung von Fachkompetenz hinausgehe.

„Schule hat nicht nur die Aufgabe, Wissen zu vermitteln und Bildungsabschlüsse zu ermöglichen. Sie trägt ebenso die Verantwortung, junge Menschen zu eigenständigem Denken, reflektiertem Urteilen und gesellschaftlicher Teilhabe zu befähigen“, betont die neue Schulleiterin. „Diesem Anspruch müssen wir auch unter sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht werden.“

Zeitgemäßes Lehren und Lernen als besonderes Anliegen

Ein besonderes Anliegen sei Brück die Weiterentwicklung zeitgemäßer Lehr- und Lernarrangements, die individuelle Begabungen berücksichtigen, Selbstständigkeit fördern und Schülerinnen und Schüler zunehmend in die Verantwortung für ihre eigenen Lernprozesse nehmen.

Anknüpfen an die gewachsene Schulkultur

„Das Erftgymnasium verfügt über eine eigene Identität und eine gewachsene Schulkultur. Daran möchte ich anknüpfen“, so Brück in der schulischen Mitteilung. „Mir ist wichtig, Bewährtes wertzuschätzen, Entwicklungspotenziale gemeinsam zu erschließen und dabei stets die Frage im Blick zu behalten, was unseren Schülerinnen und Schülern tatsächlich zugutekommt.“

Mit ihrem Amtsantritt verbinde Brück den Anspruch, das Erftgymnasium als leistungsfähigen und zukunftsorientierten Bildungsstandort in Bergheim gemeinsam mit der Schulgemeinschaft weiterzuentwickeln. (rag)