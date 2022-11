Chauny und Bergheim Kölsch, Cognac und Sportliebe zur Städtepartnerschaft

Bergheim – „Eine Liebe auf den ersten Blick“, hieß es vor 50 Jahren in einem Zeitungsartikel über den Beginn der Städtepartnerschaft zwischen Bergheim und der französischen Stadt Chauny. Und: „Glückliche Aussichten für eine internationale Ehe.“

Nun feierten die beiden Städte, gemeinsam mit Vertretern der belgischen Stadt Andenne, die ebenfalls Partnerstadt Bergheims ist, das Jubiläum. „Wir feiern wahrlich goldene Hochzeit“, sagte Chaunys Bürgermeister Marcel Lalonde, der vor einem halben Jahrhundert die Gründung der Städtepartnerschaft als Mitglied des Stadtrats von Chauny schon miterlebte.

Und auch Bergheims Bürgermeister Volker Mießeler hielt sich in der Wortwahl so, als ginge es um ein Ehejubiläum. Die Beziehung sei gut und tief geworden, „das haben wir gemeinsam geschafft, seit 50 Jahren sind wir zusammen“.

Begangen wurde die Städtepartnerschaft im Medio, dem Ort, an dem am 5. Oktober 1969 das Fest zur Begründung der Partnerschaft gefeiert wurde. Damals hieß das Veranstaltungshaus noch Stadthalle. Schon damals soll die Verständigung schon ohne größere Probleme geklappt haben. „Voulez vous ein Kölsch?“ hätten alle verstanden, sagte Mießeler.

Die Freude am Feiern und die Liebe zum Sport seien die Klammern gewesen, die beide Städte wunderbar in den folgenden Jahrzehnten verbunden hätten. „Beide verstanden und verstehen es zu feiern“, sagte Volker Mießeler bei der Jubiläumsfeier im Medio Rhein-Erft. „Die Bergheimer genossen die Lebendigkeit, das gute Essen und den tollen Cognac in Chauny. Die Bürger aus Chauny waren begeistert, als sie den rheinischen Karneval und das leckere Kölsch kennenlernten.“

Auch über die Partnerschaft von Schulen, die die Bergheimer mit den Franzosen schon ein Jahr früher als die Städte selbst begründeten, und auch über den Sport blieb die Freundschaft erhalten. Das ABC-Sportfest – A für Andenne, B für Bergheim und C für Chauny – fand erstmals 1972 in Bergheim statt, aus Andenne und Chauny beteiligten sich rund 300 Sportlerinnen und Sportler. Die Sportfeste waren bis 2006 eine feste Größe in der Kreisstadt. Um gegenseitige Besuche der Volksfeste kümmerten sich die ABC-Vereine, die in Andenne, Bergheim und Chauny gegründet wurden.

Die Freundschaft zwischen Bergheim und dem etwa 370 Kilometer entfernten Chauny im Norden Frankreichs ist längst preisgekrönt. Im Jahr 1985 verlieh die Vereinigung France-Allemagne den beiden Kommunen den „Prix France-Allemagne“ für vorbildlich gestaltete Partnerschaft. Bei der Preisverleihung im Palais Luxembourg waren für Bergheim Bürgermeister Bernd Poulheim und Kulturdezernent Jürgen Peters vertreten.

„Andenne ist nicht nur eine belgische Stadt, Bergheim nicht nur eine deutsche und Chauny nicht nur französisch“, sagte Marcel Lalonde. „Wir sind europäische Städte, offen und tolerant.“ Mit diesem Wertesystem hätten die drei Städte untereinander ihre Partnerschaft besiegelt, mit denselben Werten werde die Partnerschaft andauern.

Zu den Jubiläumsfeierlichkeiten gehörten Auftritte der Tanzgruppe der KG ABC, von Hummis Bigband und der Band Unique im Medio, ein Besuch im Rekultivierungsgebiet, in neuen Kindergärten, im Gewerbegebiet bei Paffendorf und im Kulturbahnhof Gleis 11.

Chaunys Bürgermeister Lalonde, dessen Amtszeit in einigen Wochen endet, trug sich zudem ins Goldene Buch der Stadt Bergheim ein.

Der Gegenbesuch der Bergheimer im Jubiläumsjahr ist längst geplant: In Chauny wird das Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen den beiden Städten im Rahmen der Fêtes Rabelais am 1. und 2. Juni gefeiert. Die Besucher aus Chauny nahmen einen Präsentkorb mit rheinischen Spezialitäten mit auf den Weg nach Hause.