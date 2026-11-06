Schenken und Beschenktwerden gehören zu den vielen Freuden der Weihnachtszeit. Und auch Adventskalender erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit, bringen sie mit ihren kleinen Überraschungen doch ein Stück Festlichkeit in den Alltag.

Lions Club startet 17. Auflage des Adventskalenders

Der Bergheimer Lions Club verbindet diese Traditionen alljährlich mit dem bekannten Adventskalender, der in diesem Jahr bereits zum 17. Mal an den Start geht. Wie die Bergheimer Pressestelle berichtet, wird er seit November zum Verkauf angeboten, wie eh und je unter dem Motto „Helfen und Gewinnen.“

Auch Bürgermeister Volker Mießeler zeigte sich in der städtischen Mitteilung froh über das Fortbestehen des Adventskalenders. „Seit vielen Jahren gehört der Startschuss zum Verkauf des beliebten Adventskalenders des Lions Club Bergheim zu einem festen und wichtigen Bestandteil meines Terminkalenders. Und ich freue mich auch in diesem Jahr ganz besonders darüber, dass die Adventskalenderaktion, hinter der so viel freiwilliges Engagement und Herzblut des Lions Club steckt, wieder stattfinden kann“, so der Bergheimer Bürgermeister.

Großer Aufwand und Hauptpreis E-Bike

Um den enormen Aufwand für das Projekt zu stemmen, braucht es den Einsatz des gesamten Clubs, erklärt Dr. Guido Ebeler, Pressesprecher des Lions Club Bergheim. Die Vorbereitungen dafür würden bereits im Frühjahr beginnen. Der Club sei digitaler geworden, sodass mittlerweile auch Bestellungen von Kalendern per E-Mail und Facebook kommen. Aber selbst per Fax trudeln noch Bestellungen ein, so Guido Ebeler.

Der diesjährige Hauptpreis ist ein E-Bike im Wert von rund 3500 Euro, gestiftet vom Quadrather „Andre’s Bike Shop“. Die Kreissparkasse Bergheim stellt einen Weber-Gasgrill als 2. Preis zur Verfügung.

50 Sponsoren an Bord

„Wir sind mehr als nur dankbar darüber, dass wir in den nach wie vor schwierigen Zeiten und mit der großen Unterstützung unserer Sponsoren dieses Herzensprojekt weiterhin aufrechterhalten können“, so Dr. Guido Ebeler. „Mit knapp 50 Sponsoren aus der regionalen Geschäftswelt haben wir mehr als 250 Preise in einem Gesamtwert von rund 14.000 Euro in unseren Kalender packen können, darauf sind wir sehr stolz.“

Erlöse fließen in Jugend- und Bildungsarbeit

Der Verkauf startet mit insgesamt 4000 Kalendern, die auch in diesem Jahr wieder für 5 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben sind. Laut Angaben der Kreisstadt sollen die Erlöse in erster Linie für Projekte in der Jugend- und Bildungsarbeit wie „Lions Quest“ oder das Projekt „Klasse 2000“ eingesetzt werden, ein Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule. „Aber auch bedürftige Menschen in sozialen Einrichtungen und gemeinnützigen Projekten profitieren von den Erlösen“, heißt es in der Mitteilung der Kreisstadt.

Verkaufsstellen und Gewinnerlose

Die Kalender werden an Verkaufsstellen in Bergheim und Umgebung erhältlich sein, etwa im Rathaus, der Marienapotheke, der Mayerschen Buchhandlung und der Sternapotheke, aber auch in allen Filialen der Kreissparkasse sowie in der Volksbank in Elsdorf und Horrem, bei Möbel Porta in Bergheim und in der Pizzeria Del Sole in Sindorf. Die Bekanntgabe der Gewinnerlose erfolgt ab dem 1. Dezember auf der Internetseite des Lions Club Bergheim. (rag)

www.kalender.lionsbergheim.de