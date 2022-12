Erst geklingelt, dann eingestiegen Anwohner überrascht Einbrecher in Bergheim-Glessen

Bergheim-Glessen – Nach einem Einbruch in ein Haus an der Winfriedstraße bittet die Polizei um Hinweise.



Um 13.30 Uhr klingelte es am Sonntag an der Haustür eines 63-Jährigen, der zwar aus dem Fenster sah, aber nicht öffnete. Kurz darauf hörte der Mann Geräusche. Im Wohnzimmer sah er einen Unbekannten, der durch ein Fenster flüchtete, das zuvor aufgehebelt worden war. Mit einem weiteren Täter sei er mit einem vermutlich dunklen Kombi in Richtung L 91 davongefahren, berichtete der 63-Jährige.



Er beschrieb den Haupttäter als 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er habe einen Jogginganzug getragen. Hinweise per E-Mail oder unter 02233/520. (at)