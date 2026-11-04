Es wird schon mal voll, wenn die Chöre der Friends of Music Oberaußem auf die Bühne treten. Mit Vorschul-, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchor bringt die Chorfamilie schon eine gewaltige Ladung an Begeisterung mit. Am Sonntag, 8. November, 17 Uhr, sind allerdings nicht nur die Friends of Music Oberaußem, sondern auch die Band Sinfoglesia (Symphonic Pop Rock) bei einem gemeinsamen Auftritt im Medio Rhein-Erft in Bergheim zu hören.

„Das Besondere an diesem Konzert ist das Zusammenspiel der unterschiedlichen musikalischen Klangwelten“, teilen die Friends of Music in einer Pressemeldung mit. „Band und Chor wachsen dabei zu einer musikalischen Einheit zusammen und verleihen den Titeln eine ganz eigene Dynamik.“

Enge Verbindungen zwischen Chor und Band

Dass diese Einheit gelingt, könnte auch an den Verbindungen der beiden Musikgruppen liegen. Sinfoglesia-Frontfrau Tabea Scholdan ist zugleich auch Chorleiterin bei den Friends of Music, ihr Bruder Florian Scholdan und Hanna Schulze sind ebenfalls sowohl als Chorleiter als auch bei Sinfoglesia mit an Bord. „Das ist für uns ein ganz großes Highlight“, sagt Tabea Scholdan im Gespräch mit der Redaktion. „Das ist wie eine große Familie, die da gemeinsam Musik machen kann.“

Neuauflage mit bekannten und neuen Liedern

Es gab bereits einen gemeinsamen Auftritt der beiden Musikgruppen. Unter dem Titel „Friends of Music meets Sinfoglesia“ sollen bei der Neuauflage des Zusammenspiels von Band und Chor beliebte Stücke des ersten gemeinsamen Konzerts vortragen werden, aber auch Lieder aus dem bislang noch unveröffentlichten dritten Album von Sinfoglesia.

Am 23. Oktober veröffentlichte Sinfoglesia gemeinsam mit den Friends of Music und Micky Nauber ihre EP „Mehr als nur ein Augenblick“.

Adventskonzert im Dezember

Doch es ist nicht der letzte große Auftritt der Friends of Music Oberaußem in diesem Jahr. Unter dem Motto „Advent – Zeit für Herz und Musik“ lädt die Chorfamilie für Sonntag, 13. Dezember, 17 Uhr, zu einem Adventskonzert ins Bürgerhaus Oberaußem ein.

„Wenn die Tage kürzer werden, die Lichter heller strahlen und die Vorfreude auf Weihnachten wächst, ist es Zeit für besondere musikalische Momente“, schreibt der Chor in einer Mitteilung. Solche Momente will der Chor mit einem Programm schaffen, der das Publikum im Bürgerhaus auf die schönste Zeit des Jahres einstimmt.

Sinfoglesia ist mit an Bord. Copyright: David Erken

Für das Adventskonzert wollen die Friends of Music auf gefühlvolle Balladen, moderne Popsongs, mitreißende Gospelstücke und traditionelle Weihnachtslieder setzen. Es gehe dabei aber nicht nur um Musik, teilt der Chor mit: „In einer Zeit, die häufig von Hektik und vorweihnachtlichen Verpflichtungen geprägt ist, möchten die Friends of Music einen Moment des Innehaltens schenken. Einen Abend, an dem der Alltag in den Hintergrund tritt, Gemeinschaft spürbar wird und die Musik die Herzen erreicht.“

Chor seit 25 Jahren fester Teil der Kulturlandschaft

Die Friends of Music feierten im vergangenen Jahr ihr 25. Jubiläum. Der Verein gründete sich im Jahr 2000 und hatte zuletzt über 300 Mitglieder. Mit der Vielzahl von Auftritten, die sie im Jahr bewältigen, sind die Sängerinnen und Sänger aus der Bergheimer Kulturlandschaft kaum wegzudenken. Den Chor leiten Tabea Scholdan, ihr Bruder Florian Scholdan, Hannah Schulz und Eva Soujon gemeinsam.

Zu den Konzerten

„Friends of Music meets Sinfoglesia“ findet am Sonntag, 8. November, um 17 Uhr im Medio Rhein-Erft am Konrad-Adenauer-Platz 1 statt. Tickets sind im Vorverkauf über Eventim erhältlich.

Das Adventskonzert der Friends of Music Oberaußem findet am Sonntag, 13. Dezember, um 17 Uhr im Bürgerhaus Oberaußem statt, Zur Ville 2. Karten gibt es im Ticket-Shop im Medio unter 02405/40860, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online. (rag)

medio-rhein-erft.de

www.eventim.de

info@friends-of-music-oberaussem.de