Glasfaserausbau in Bergheim Hier gibt es bereits schnelles Internet in der Kreisstadt

Bergheim – Die Versorgung der Kreisstadt mit schnellem Internet geht voran. Um die Haushalte mit Glasfasernetz zu versorgen, arbeitet die Stadtverwaltung mit der Deutschen Glasfaser zusammen. Wie weit ist der Breitbandausbau vorangeschritten? Ein Überblick.

Das Prinzip

Die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser baut die schnelle Datenverbindung aus, wenn im jeweiligen Stadtteil genügend Haushalte mit ihr einen Vertrag abschließen. In den meisten Orten müssen 40 Prozent der Haushalte einen 24-monatigen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser eingehen. Dann legt das Unternehmen die Glasfasern bis ins Haus.

Nachfragebündelung

In Bergheim, Quadrath-Ichendorf, Kenten, Niederaußem, Auenheim läuft derzeit noch die Nachfragebündelung. Das heißt, Menschen können noch bis zum 11. April einen Vertrag abschließen, die zu erreichende Quote dafür liegt in diesen Stadtteilen bei insgesamt 33 Prozent. Mitarbeitende des Unternehmens werden an den Haustüren informieren. Sie können sich ausweisen. Gespräche können auch unter 02861/8133427 vereinbart werden. Die Nachfragebündelung läuft auch in den Gewerbegebieten am Frenser Feld in Quadrath-Ichendorf und Niederaußem.

Ausbau abgeschlossen

Schnelle Glasfaserleitungen gibt es laut Stadtverwaltung bereits in Thorr, Ahe, Zieverich und Paffendorf. In Glesch sei das Netz aktiv, letzte Arbeiten müssten aber noch vorgenommen werden. Ebenso in Büsdorf und Fliesteden. Abgeschlossen ist der Breitbandausbau auch in Glessen-Nord und in den Gewerbegebieten Zieverich, Bergheim und Glessen.

Bauphase

In der Bauphase sei der Ausbau in Glessen-Süd, Oberaußem und Rheidt-Hüchelhoven, zudem in einem Teil des Bergheimer Westens, teilt die Stadtverwaltung mit.

Planungsphase

Demnächst beginnen soll die Versorgung mit schnellem Internet in Kenten sowie in einem Gebiet im Süden von Quadrath-Ichendorf.

Die Kooperation

In allen Projekten arbeitet die Stadt Bergheim mit der Deutschen Glasfaser zusammen, dafür haben die Partner einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Auch mit anderen ortsansässigen Telekommunikationsbetreibern führe man regelmäßig Gespräche, teilt die Stadtverwaltung mit. „Hier hat sich bisher jedoch niemand für einen privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau in Bergheim ausgesprochen.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Bergheimer Innenstadt Anzeige Hier entsteht das erste Test- und Impfzentrum in NRW von Niklas Pinner

Bergheim Anzeige Maria-Hilf-Krankenhaus erlaubt keine Besuche und nimmt weniger Patienten auf

Bergheim und Brühl auf hinteren Plätzen Anzeige Finanzämter in Rhein-Erft hängen hinterher von Wolfram Kämpf , Niklas Pinner

Das Unternehmen

Nach eigener Auskunft ist die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser „der führende Glasfaserversorger für den ländlichen Raum in Deutschland“ und verfüge über ein Investitionsvolumen von sieben Milliarden Euro.