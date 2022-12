Goldhochzeit in Bergheim-Büsdorf Ein Bauernball brachte sie zusammen

Bergheim-Büsdorf – Auf dem Bauernball in der Kölner Flora liefen sich Inge und Heinz Schiffarth erstmals über den Weg. Ein halbes Jahr später schon fand die Hochzeit statt – heute vor 50 Jahren.

Inge Schiffarth (80), geborene Holfelder, ist in Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Nach Stationen in Hamburg und München kam sie als 18-Jährige nach Pulheim-Mansteden, wo die gelernte Geflügelzüchterin und Hauswirtschaftsmeisterin bei ihrer Schwester auf dem Hof arbeitete.

Auf Hof in Bergheim-Büsdorf aufgewachsen

Heinz Schiffarth (82) ist auf dem elterlichen Hof neben der Büsdorfer Kirche aufgewachsen. Der Vater starb im Krieg. Heinz Schiffarth besuchte die Landwirtschaftsschule und übernahm mit 18 Jahren den Hof von der Mutter, in dem neben Ackerschaft auch Milchvieh den Lebensunterhalt sicherte. Als der Hof, der heute an ein Reittherapieunternehmen verpachtet ist, zu eng wurde, erbaute er 1970 mit der Mutter den Sophienhof an der Ingendorfer Straße.

Glücksrezept

Sie sagt: „Ich bin Stier und er ist Widder, manchmal auch „widderlich“ (lacht). Wir haben uns immer wieder zusammengerauft, auch über die gemeinsame Arbeit auf dem Hof“.

Er sagt: „Man kann sich hundertprozentig auf sie verlassen. Wir nehmen immer alles gemeinsam in Angriff. Ich frage mich manchmal, wie sie es mit mir ausgehalten hat (lacht).“

Im Frühjahr 1971 besuchten beide den Bauernball. „Es sah so aus, als ob sie am Nebentisch alleine gesessen habe, da habe ich sie aufgefordert“, erinnert sich der Ehejubilar. Sie blieben als Paar zusammen und heirateten bald in Brauweiler. Danach betrieb er zusammen mit seiner Frau neben dem Ackerbau einen Stall mit 40 Mastbullen. 1991 setzten sie sich zur Ruhe.

Früher viel gereist

Das Paar hat drei Kinder und fünf Enkelkinder. „Wir sind viel gereist, früher, wenn die Feldarbeit ruhte, machten wir Skiurlaub“, sagt Inge Schiffarth. Australien, Neuseeland, Asien und Kanada gehörten zu den Reisezielen.

Das große Hobby von Inge Schiffarth ist neben dem Kochen auch für größere Gesellschaften der gepflegte, von Buchsbaumhecken und -kugeln umstandene Bauerngarten. „Mein Mann macht im Garten die gröberen Arbeiten“, berichtet sie. Er beherrscht sämtliche Schweißtechniken und war viele Jahre lang als Jäger unterwegs. „Wir sind beide handwerklich begabt und machen am Haus alles selbst“, sagt sie.