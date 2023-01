Bergheim-Oberaußem – „Ich konnte nur gewinnen“, erzählt Morten Stamm aus Oberaußem. Der 41-Jährige war in diesem Sommer so mutig, eine Frau im Standesamt zu heiraten, die er zuvor noch nie gesehen hatte. So zumindest der Plan. Denn ob die Dame, die von Wissenschaftlern als perfekte Partnerin auserkoren wurde, auch „Ja“ gesagt hat, oder ob Stamm im Standesamt doch noch kalte Füße bekommen hat, wird erst am Montag, 17. Oktober, ab 20.15 Uhr im Fernsehen auf Sat.1 beantwortet.

Bergheimer nimmt an Sat.1-Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“ teil

Hinter der gewagten Hochzeit steckt die Sendung „Hochzeit auf den ersten Blick“, für die sich Stamm um den Jahreswechsel 2021/2022 beworben hatte. Das Konzept der Sendung sieht vor, dass Singles verkuppelt werden, die auf wissenschaftlicher Basis – mutmaßlich – perfekt zusammenpassen. Sind sich die Experten in der Sendung sicher, werden die beiden Singles miteinander in Kontakt gebracht, und zwar direkt auf dem Standesamt, wo am selben Tag die rechtsgültige Hochzeit ansteht.

Seit sieben Jahren war der Software-Berater vor der Bewerbung in der Sendung alleinstehend. Verheiratet war er noch nie. „Ich habe die Sendung privat gerne geschaut. Und weil ich beim Online-Dating keine guten Erfahrungen gemacht habe, dachte ich, ich probiere das mal“, erzählt er im Gespräch mit dieser Zeitung über seinen ungewöhnlichen Weg, die große Liebe zu finden.

Kinga aus Salzgitter soll die perfekte Partnerin sein

Zu Beginn des Jahres hat Stamm, der sich in Oberaußem auch bei der Feuerwehr engagiert, dann verschiedene psychologische und wissenschaftliche Experimente durchlaufen, durch die die Wissenschaftler der Sendung herausfinden wollten, wie er tickt, was er sich von einer Partnerin wünscht und welche Werte er im Leben vertritt. Auf Basis dieser Analyse wurde seine mutmaßliche Traumfrau Kinga aus Salzgitter (38) auserkoren, die sich auch beworben hatte.

„Am Anfang war es schon ein bisschen komisch, so viele Kameras um sich herum zu haben, aber man gewöhnt sich an alles. Ich konnte das irgendwann ausblenden“, so Stamm. Im Mai habe ihn das Team von Sat.1 dann beim Grillen mit seiner Trauzeugin mit der Nachricht überrascht, dass eine Partnerin gefunden worden sei und er bald heiraten werde.

Der Termin beim Standesamt und ob oder wie es mit dem Bergheimer und der 38-Jährigen weiterging, ist wöchentlich auf Sat.1 zu sehen.