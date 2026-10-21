Fast 500 Jahre kann man die Geschichte des Hubertusmarktes in die Vergangenheit nachverfolgen. Und auch in diesem Jahr findet die größte Kirmes im Rhein-Erft-Kreis wieder auf dem Festplatz vor dem Aachener Tor statt.

Vom 30. Oktober bis zum 8. November können Besucherinnen und Besucher der Kreisstadt dann den beliebten Kirmesklassikern und Kinderattraktionen einen Besuch abstatten oder sich mit Pommes oder gebrannten Mandeln einen schönen Abend machen.

Erstmals 1544 offiziell belegt, hat sich der traditionsreiche Markt über Jahrhunderte stetig weiterentwickelt, beschreibt die Bergheimer Pressestelle: „Was ursprünglich nur am Hubertustag, dem 3. November, stattfand, ist heute ein zehntägiges Erlebnis für die ganze Familie.“

Eröffnung mit Fassanstich und Feuerwerk

Die offizielle Eröffnung ist am Freitag, 30. Oktober, 18 Uhr, mit einem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Volker Mießeler. Um 21 Uhr folgt dann das große Eröffnungsfeuerwerk. Ein weiteres Mal fliegen die Raketen dann zum Abschluss des Hubertusmarktes am Sonntag, 8. November, um 21 Uhr.

„Der Hubertusmarkt ist ein fester Bestandteil unserer Bergheimer Tradition und bringt Menschen aus der gesamten Region zusammen. Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot für alle Generationen präsentieren können“, sagt Bürgermeister Volker Mießeler. „Ob Nervenkitzel, Familienzeit oder ein gemütlicher Bummel über den Kirmesplatz: Der Hubertusmarkt bietet viele Gelegenheiten, gemeinsam schöne Momente zu erleben.“

Nervenkitzel, Gruselfaktor und Riesenrad

Für besonderen Nervenkitzel sorgt laut der Bergheimer Pressestelle die Riesenschaukel „Konga“. Diese ist im Dschungelstil gestaltet und schwingt die Gäste bis zu 45 Meter in die Höhe, wobei Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde erreicht werden. Weitere Fahrgeschäfte, die zum Hubertusmarkt dazugehören, sind die Familienachterbahn „Wilde Maus“, Break Dance, der XXL-Autoscooter und der Musik-Express „Beach Party“. „Passend zum Auftakt am Halloween-Wochenende kommen auch Gruselfans auf ihre Kosten: Die Geisterbahn ZOMBIE sorgt mit zwei Etagen für schaurige Begegnungen und Gänsehautmomente“, ist der Mitteilung der Kreisstadt zu entnehmen. Dazu gibt es viele Kinderkarussells, altersgerechte Fahrgeschäfte und Spielangebote, damit auch die ganze Familie den Hubertusmarkt erleben kann. Hier nennt die Kreisstadt die Kinder- und Familienachterbahn „Willy der Wurm“ als Highlight. Und auch das ikonische, 38 Meter hohe Riesenrad „Liberty Wheel“, geradezu Symbol des Hubertusmarkts, ist wieder am Start. Mit 26 Gondeln biete es einen herrlichen Panoramablick über die Stadt, so die Pressestelle. Besonders in den Abendstunden werde das Riesenrad mit seinen rund 25.000 Lichtpunkten zu einem leuchtenden Blickfang.

Die Pressekonferenz zum Event. Copyright: Kreisstadt Bergheim

Am Mittwoch, 4. November, bieten zahlreiche Fahr-, Spiel- und Belustigungsgeschäfte ermäßigte Preise beim Familientag an. Am Donnerstag, dem 5. November, gibt es von 16 bis 18 Uhr ein „Meet & Greet“, bei dem Kinder beliebte Figuren aus „Paw Patrol“, Super Mario und „Stitch“ treffen können.

Kulinarisch hat der Hubertusmarkt von Bratwurst, Pommes und Reibekuchen über Crêpes, Zuckerwatte und gebrannte Mandeln bis hin zu regionalen und internationalen Spezialitäten einiges zu bieten. Die Preise bleiben in diesem Jahr auf dem Hubertusmarkt stabil, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Organisator Rico von der Gathen sagt: „Mehr als 100 Schaustellerinnen und Schausteller werden Bergheim wieder in eine große und farbenfrohe Erlebniswelt verwandeln.“ Das Ziel der Veranstalter sei es, den Besucherinnen und Besuchern einen sicheren, abwechslungsreichen und unvergesslichen Hubertusmarkt zu bieten..

Der Hubertusmarkt ist werktags von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Sonntags startet er schon um 11 Uhr. Alle Informationen zum Bergheimer Hubertusmarkt auf der Internetseite der Stadt. (rag)

https://city.bergheim.de/hubertusmarkt