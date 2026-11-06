Auftritt im Medio

Das Duo Tangoyim und die Künstlerin Bella Liebermann treten am Dienstag, 10. November ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek im Medio auf. Eingeladen dazu haben die Stadtbibliothek und die VHS-Bergheim im Rahmen der Jüdischen Kulturwochen im Rhein-Erft-Kreis.

Jiddische Lieder aus Belarus

Die Künstler werden einige Lieder aus dem Buch „Eine Rose auf dem Weg“ spielen. Der Text stellt 20 jiddische Lieder vor, die Bella Liebermann 1980 von der jüdischen Sängerin Basia Bertram in Belarus aufgenommen hat.

Lesung aus „Das Kupfermeer“

Ergänzend lesen Liebermann und Daniel Marsch aus dem Buch „Das Kupfermeer“ über das russisch-jüdische Leben unter Zar Nikolaus I. im 19. Jahrhundert.

Karten und Vorverkauf

Karten gibt es online im Ticketshop der Bibliothek, in der Buchhandlung Thalia Mayersche in Bergheim oder bei der VHS-Bergheim. (rag)

www.stadtbibliothek

bergheim.ticket.io