Manchmal entstehen die schönsten Ideen ganz nebenbei, und zuweilen auch in ganz untypischen Zusammenhängen: Ausgerechnet bei einer Herrensitzung kamen Bernd Zech, Philipp Rehn und Norman Stamm in einer gemeinsamen Pause bei einem Glas Kölsch auf weihnachtliche Gedanken. Sie fassten den Plan, einen lebendigen Adventskalender in Oberaußem ins Leben zu rufen. Noch während der Sitzung wurde eine WhatsApp-Gruppe gegründet, berichtet Norman Stamm vom Organisationsteam. Der Anfang war gemacht.

Im August haben sich die drei Herren dann erstmals zur konkreten Planung getroffen. Bereits Mitte September folgte die Einladung zum Mitmachen.

Gemeinsam Innehalten und Begegnungen

Nun, so Norman Stamm, sei aus der Idee Wirklichkeit geworden: Am 1. Dezember soll der lebendige Adventskalender in Bergheim-Oberaußem starten. Im Mittelpunkt stehen laut dem Organisationsteam Begegnungen in der Nachbarschaft und die Gelegenheit, in der oft hektischen Vorweihnachtszeit gemeinsam innezuhalten. Die Adventsfenster beginnen jeweils um 18 Uhr bei wechselnden Gastgebern.

Gastgeber gestalten die Abende selbst

Wie der Abend gestaltet wird, entscheiden die Gastgeber selbst. Eine Adventsgeschichte, Plätzchen, Glühwein oder Kakao können dazugehören – ebenso Musik oder ein besonderes Motto. Das Organisationsteam gibt nur den zeitlichen Rahmen vor und bündelt die Informationen. Die individuellen Ideen der Gastgeber machen dann jedes Fenster einzigartig, heißt es seitens der Organisatoren.

Termine über Facebook und WhatsApp

Auch die Verbundenheit mit der Region darf dabei ihren Platz finden: Norman Stamm möchte sein Adventsfenster beispielsweise der heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, widmen.

Die einzelnen Termine und Veranstaltungsorte sollen mit Vorlauf in der Oberaußemer Facebook-Gruppe sowie über einen begleitenden WhatsApp-Kanal bekannt gegeben werden.

Das Organisationsteam erklärt, es freue sich auf einen stimmungsvollen ersten Adventskalender für Oberaußem. (hmc)