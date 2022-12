Bergheim/Köln – Vor dem Lukas-Podolski-Sportpark in Bergheim haben sich in dieser Woche absurde Szenen abgespielt. Am Ende landeten 13 Tonnen Sand vor dem Eingang des Sportparks – gesponsert von Moderatorin Sophia Thomalla.



Was war da los? Eigentlich fing alles nur mit einem Döner und einem Witz unter Prominenten an. Ex-Nationalspieler Lukas Podolski war am Dienstag scheinbar zu Besuch in Köln. Zumindest teilte er das via Instagram mit, wo er ein Foto seines Mangal-Döners postete und dazu schrieb: „Zurück in Köln. Erstmal ein Döner“.

Offenbar hatte auch Sophia Thomalla den Beitrag gesehen. Sie reagierte später mit einem Kommentar auf Podolskis Foto und antwortete inklusive eines lachenden Smileys: „Ich dachte immer, Döner macht schöner.“ Diesen Spruch ließ der gebürtige Bergheimer nicht lange auf sich sitzen und antwortete via Instagram-Story: „Hahahaha ... Du in Köln? Erste Hilfe ist unterwegs ...!“

Sophia Thomalla lässt tonnenweise Sand in Bergheim abladen

Nur wenig später veröffentlichte auch Sophia Thomalla einen Beitrag auf Instagram. In ihrer Hand: ein Döner der Poldi-Dönerkette Mangal. Der Fußballprofi hatte ihr scheinbar eine Ladung Essen ins Büro geschickt.

Sie veröffentlichte davon ein Foto und schrieb dazu: „Der Dönermann war da! Touché! 1:1 für Lukas Podolski. Das war 'n Elfer ohne Torwart. Wart' ab, mein Freund, werd' mich nachher gebührend revanchieren.“

Auf die Retourkutsche musste der ehemalige Fußball-Nationalspieler dann auch tatsächlich nicht lange warten. Nur kurze Zeit später veröffentlichte Sophia Thomalla erneut via Instagram ein Bild von einem mit Sand befüllten Lastwagen – direkt vor dem Eingang zum Lukas-Podolski-Sportpark in Bergheim. „Dachte, Spielsand kann man als Sportler immer gut gebrauchen“, scherzte sie und zeigte im Anschluss in ihrer Instagram-Story, wie der Lastwagen tonnenweise Sand ablud – direkt vor dem Sportpark.

So reagiert Lukas Podolski auf die Aktion von Sophia Thomalla

Und Lukas Podolski? Der nahm die ganze Aktion offensichtlich mit Humor. „Die Thomalla hat einen an der Waffel. Die ist nicht mehr ganz sauber“, ließ er seine Fans via Social Media wissen.



Im Anschluss postete er zwei Bilder vor dem Sportpark, auf denen er Sand in eine Schubkarre schaufelte. Dazu schrieb er: „13 Tonnen Sand kostengünstig abzugeben. Bitte DM an Sophia Thomalla.“

Was mit dem Sand jetzt passieren soll, steht jedoch schon fest. Lukas Podolski kündigte an, die Ladung der Stadt Bergheim zu spenden – für Spielplätze oder den Hochwasserschutz. Wie praktisch, dass die Firma, die den Sand vor dem Sportpark ablud, Christian Hülsewig gehört. Denn der ist – genauso wie Lukas Podolski – gebürtiger Bergheimer und dürfte sich über Promo für sein Start-Up gefreut haben und die Sand-Ladung seiner Heimatstadt gerne zur Verfügung stellen. (ve)