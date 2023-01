Bergheim – Stadtgeschichte, Legenden, Märchen: Mit einer Sagenoffensive startet das Museum Bergheimat in die dunkle Jahreszeit. Die Veranstaltungsreihe beginnt mit einer Sagen- und Märchentour am Freitag, 14. Oktober, 19 Uhr, am Aachener Tor. Als Zofe Brunhilde präsentiert Astrid Machuj eine Mischung aus Brauchtum und Historie. Unterstützt wird sie von den Mundartbarden Uwe Ulbrich und Martin Michalski. Die Tour ist für Erwachsene geeignet, auch in Begleitung von Kindern.

Die zweite Führung mit dem Titel „Sagenhaft ins Licht gerückt“ findet am Samstag, 15. Oktober, 19 Uhr, und an den Sonntagen, 16. und 23. Oktober, 17 Uhr, im Museum statt. Dahinter verbirgt sich eine Mischung aus Taschenlampen- und Spukführung, die Veranstaltung ist für Kinder ab sieben Jahren geeignet. Ebenfalls an Kinder richtet sich Paules Grusel-Leseabend gedacht. Die Geschichten aus Machujs Sagenbuch werden am Freitag, 21. Oktober, 18 Uhr, vorgelesen.

Schauriges im Schlosspark Paffendorf

„Hilfe! Spukalarm“ heißt es für alle Teilnehmer einer Tour, die am Freitag, 28. Oktober, 18 Uhr, und am Sonntag, 30. Oktober, 17 Uhr, rund um das Schloss Paffendorf stattfindet. Im Schlosspark warten schaurige Gestalten auf arglose Spaziergänger. Die Tour ist geeignet für Kinder ab 8 Jahren.

Für Erwachsene ist das Spukdinner am Samstag, 29. Oktober, 19 Uhr, in der Brasserie auf Schloss Paffendorf gedacht. Der Drei-Gänge-Geisterschmaus kostet 50 Euro. Zudem ist eine Nachtwanderung geplant.

Das könnte Sie auch interessieren:

Leßmann-Preis Bergheim Anzeige Photovoltaik und eine Insektenwiese prämiert von Dietmar Fratz

Kurs „Zeitzeugen“ Anzeige Gesamtschule aus Bergheim übt jüdischen Flashmob von Dietmar Fratz

Fahrbahn sollte längst repariert sein Anzeige Freigabe der Ahestraße in Bergheim dauert an von Dennis Vlaminck

Die Teilnahme an allen Führungen kostet fünf Euro pro Person. Kinder können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Eine Anmeldung ist unter 02271/97380 oder per E-Mail möglich. Die Stadtbibliothek ist für Paules Leseabend zuständig, teilnehmende Kinder müssen unter 02271/89380 oder per Mail angemeldet werden. Je Kind wurd ein Pfand von fünf Euro fällig. Treffpunkt ist vor der Bibliothek. Anmeldungen für das Spukdinner nimmt die Brasserie unter 02271/75120100 entgegen.

info@museum-stadt-bergheim.de

stadtbibliothek@bergheim.de