Stadtrat hat beschlossen Hier sollen in Bergheim neue Spielplätze entstehen

Der Spielplatz an der Schulstraße in Bergheim fällt weg.

Bergheim – Der Stadtrat hat einstimmig für neue Spielflächen im Stadtgebiet gestimmt. Ein neuer Spielplatz für Jugendliche bis 14 Jahre soll an der Straße Im Rosengarten auf rund 1720 Quadratmetern Fläche in Ahe gebaut werden. Die im Haushalt 2022 eingestellten Kosten veranschlagt die Verwaltung auf rund 120 000 Euro.



An der Heerstraße in Kenten, wo gerade die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet begonnen haben, soll der Bolzplatz für 55 000 Euro neu angelegt werden. Angesprochen werden Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 18 Jahren. Geplant ist eine reine Spielfläche von rund 750 Quadratmetern Größe.

Der Bolzplatz an der Heerstraße wird durch einen neuen ersetzt. Copyright: Niklas Pinner

Auch ein Spielplatz soll im Neubaugebiet entstehen. Er wird etwa 2000 Quadratmeter groß, ist geeignet für Jugendliche bis 18 und soll 319 500 Euro kosten. Der Spielplatz an der Schulstraße soll dafür wegfallen. An der Peringser Straße in Glesch soll für 12 000 Euro ein etwa 150 Quadratmeter großes Basketballfeld für den ganzen Ort entstehen. An der Barbarastraße in Niederaußem wird ein rund 3000 Quadratmeter großer Mehrgenerationenpark angelegt.

Zuletzt hatte Bürgermeister Volker Mießeler eine „Spielplatzoffensive“ angekündigt, nach der demnächst 18 öffentliche Spielflächen entweder neu angelegt oder aufgewertet werden sollen.