Brühl – Das Sportangebot ist um eine Facette reicher. Dienstags jagen erst die Mädchen und Jungen der Bambini-Mannschaft, dann die des Schüler-Teams in der Halle Brühl-Mitte einem harten Kunststoffball hinterher. Sie spielen Inlineskaterhockey.

Noch beschränkt sich das Geschehen auf den Trainingsbetrieb. Doch wenn es nach Initiator Michael Putsch geht, wird sich das im Sommer ändern. „Wir wollen die Mannschaften wieder im Ligaspielbetrieb anmelden“, sagt der 58-Jährige.

In Erftstadt fehlte es an einer Halle

Für die Teams wäre es ein Comeback. Denn bis Ende 2018 nahmen die RheinErft-Flames schon einmal an der Meisterschaft teil. Damals befand sich ihre Heimstätte noch in der Rotbachhalle in Erftstadt-Lechenich. „Das war dann in der sanierungsbedürftigen Halle nicht mehr möglich. Die Stadt konnte uns jedoch keine Alternative anbieten“, sagt Putsch.

Als Lehrer an der Brühler Clemens-August-Hauptschule verfügt er jedoch über Kontakte in der Nachbarstadt. Inzwischen sind die RheinErft-Flames, die einst als Erftstadt Flames unterwegs waren, eine Abteilung des Brühler Turnvereins und in der Sporthalle an der Erich-Kästner-Realschule zu Hause.

Jetzt will man so richtig durchstarten. „Neulinge sind noch willkommen“, sagt Putsch, dessen Teams sich jeweils zur Hälfte aus Erftstädter und Brühler Kindern und Jugendlichen zusammensetzen. Am liebsten würde er auch eine Herren-Mannschaft auf die Beine stellen. „Dafür fehlt es aber noch an Hallenzeiten“, berichtet er. Derzeit trainieren die Bambini dienstags um 17 Uhr, anderthalb Stunden später sind die Schüler an der Reihe. In beiden Mannschaften spielen Mädchen und Jungen. Wer Interesse hat kann sich unter 02232/9498370 oder per E-Mail informieren.