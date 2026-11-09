Erinnerung an die Reichpogromnacht„Sie alle waren Brühler Bürger, wie wir“

„Sie alle waren Brühler Bürger – Menschen aus der Mitte der Bevölkerung – Menschen wie wir“, sagen Reiner Besse und Peter Müller-Gewiss. Beide sind aktiv im Pax Christi in Brühl.

Besse zählt zudem zum engen Kreis der rund 20 Ehrenamtler der Brühler Initiative für Völkerverständigung, die seit 1991 den Schweigegang in Erinnerung an die Reichspogromnacht organisieren. Jährlich schließen sich ihnen mehr als 700 Menschen an, Tendenz steigend, um gemeinsam an die Opfer des Nationalsozialismus zu denken.

Brühler Synagoge am 10. November 1938 in Brand gesetzt

Genau 88 Jahre ist es her, dass auch in Brühl am 10. November 1938 die Synagoge, das jüdische Gotteshaus, in Brand gesetzt wurde, dass die Wohnungen und Geschäftshäuser der jüdischen Bevölkerung geplündert und zertrümmert wurden, und dass Bürger aus der Brühler Mitte ihre jüdischen Mitbürger geschlagen, beleidigt und verjagt haben.

Viele Menschen sollen dem Grauen sogar zugesehen und es gebilligt haben. Mit der Reichspogromnacht begann die brutalste Form der Verfolgung der Juden. Alleine in Brühl sind 65 Menschen der jüdischen Gemeinde verschleppt, deportiert und ermordet worden.

Erste Gedenkfeier zur Pogromnacht im Jahr 1958

Schon 1958, 20 Jahre nach den grausamen Taten dieser Reichspogromnacht, wurde in Brühl eine erste Gedenkfeier organisiert, um gemeinsam an die Opfer zu denken und um gemeinsam zu trauern. „Ein Freund von Heinrich Böll hatte damals die Veranstaltung organisiert“, weiß Besse. Der Autor und spätere Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll habe damals auch zu den Menschen in Brühl gesprochen: „Sind wir schuldig?“, habe er gefragt und auch gleich die Antwort gegeben: „Ja, weil wir geschwiegen haben und das Unrecht an den Juden zugelassen haben.“ Einen ersten Schweigegang hat Pax Christi in Brühl dann 1988 – damals anlässlich des 50. Gedenktags der Reichspogromnacht organisiert.

Reiner Besse (r.) und Peter Müller-Gewiss an der Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge in Brühl. Auch sie brannte am 10. November vor 88 Jahren lichterloh. Copyright: Margret Klose

„Der Mensch geht vor. Seine Würde ist unabhängig von Religion, Hautfarbe, politischer oder sexueller Orientierung unantastbar“, betont Besse. Die Entmenschlichung und Gleichgültigkeit gegenüber dem Terror und der Gewalt des 10. Novembers 1938 in Brühl gegen jüdische Menschen dürfe es nie mehr geben. „Ich bin froh, dass heute ein breites Bündnis der Brühler Zivilgesellschaft, besonders aller weiterführenden Schulen, unseren Aufruf und den Schweigegang aktiv unterstützt und somit ein Zeichen für Menschlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt setzt“, erklärt er.

Schweigegang gegen das Vergessen in Brühl

„Der Schweigegang ist ja im Grunde eine Trauerfeier“, ergänzt Müller-Gewiss. Das Regime im Nationalsozialismus habe die jüdische Bevölkerung auslöschen wollen, damit nichts von ihnen bleibt. „Mit dem Schweigegang lassen wir das Vergessen aber nicht zu“, erklärt Müller-Gewiss. Mehr noch: „Dadurch, dass inzwischen auch viele junge Leute die Veranstaltung aktiv begleiten, werden die Erinnerungen an die jüdischen Mitmenschen lebendiger denn je.“

Und damit zunehmend mehr Details aus dem ganz normalen Alltag der jüdischen Bürger bekannt werden, haben die Brühler Pfadfinder vom Stamm der Wildkatzen im Vorfeld zum Schweigegang in diesem Jahr über das Leben der Familie Manes recherchiert. Vor ihrem ehemaligen Wohnhaus Am Markt erinnern heute vier Stolpersteine an sie. Auf ihnen ist zu lesen, dass Moritz Manes 1942 nach Minsk deportiert und dort ermordet wurde. Liba Manes wurde nach ihrer Flucht 1944 in Litauen ermordet.

Schweigegang macht an den Stolpersteinen Halt

„Beim Schweigegang wird diesmal deswegen eine Station eingelegt, bei der die Pfadfinder an den Stolpersteinen über die Ergebnisse ihrer Recherchen berichten“, erklärt Besse.

Dann holt er tief Luft. „Diese Pogrome darf es nie wieder geben“, sagt Besse. Ein kalter Schauer läuft ihm über den Rücken, wenn er bedenkt, dass diese radikalen Kräfte durch eine demokratische und ganz legitime Wahl an die Macht gekommen waren. Und umso erschreckender empfindet er deswegen auch die aktuelle politische Situation, in der extreme Kräfte sogar mit Ankündigung auf die Demokratie einwirken und versuchen, sie zu schwächen.

„Diese Veranstaltung ist wichtiger denn je“, betont auch Matthias Petzold mit Blick auf den Schweigegang. An der ehemaligen Synagoge wird er am Montagabend, 9. November, auf seinem Saxophon den musikalischen Abschluss dieser besonderen Trauerfeier gestalten.

Treffpunkt ist am 9. November um 19 Uhr am Leamington-Platz. Von dort führt der Schweigegang über die Kölnstraße zur ehemaligen Synagoge.