Brühl – Wer Lust auf Geschichte, Gartenkunst und Barock hat, der ist am Wochenende in Brühl richtig aufgehoben. Im Rahmen ihres Jahresprogramms laden die Schlösser Brühl zu besonderen Führungen ein, auch für junge Besucherinnen und Besucher werden spezielle Angebote gemacht.

Zu dem Vortrag „Frauenpower – Powerfrauen“ laden die Schlösser Brühl für Samstag, 23. Juli, um 11 Uhr ein. Wie der Titel bereits verrät, wird es um bemerkenswerte weibliche Persönlichkeiten und starke Frauen am kurkölnischen Hof gehen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist an der Kasse des Schlosses Augustusburg.

Schlossgarten und Jagdschloss im Grünen besuchen

Am Sonntag, 24. Juli, gibt es gleich zwei Führungen, eine am großen Schloss Augustusburg und eine am Jagdschloss Falkenlust. Um 16.15 Uhr können Gartenfreunde und Blumenliebhaber an einer Führung durch die Schlossgartenanlage teilnehmen. Auch hier ist der Treffpunkt die Schlosskasse Augustusburg.

Um 12 Uhr geht es bei „Sonntags nach Falkenlust“ zu einem geführten Rundgang durch das kleine Jagdschloss, das malerisch mitten im Grünen liegt. Treffpunkt ist die Kasse des Schlosses Falkenlust, Am Schloss Falkenlust. Für alle drei Führungen kostet der Eintritt 11,50 Euro.

Spurensuche für Kinder durch Brühler Schlösser

Im Ferienprogramm bieten die Schlösser auch den jüngeren Besucherinnen und Besuchern Sonderaktionen an. Am Freitag, 22. Juli, 15.45 Uhr, geht es ins Schloss Augustusburg, wo die Führung „Wohin führt die Dienertreppe?“ stattfindet. Bei diesem besonderen Schlosserlebnis begeben sich die Kinder auf Spurensuche, erkunden die Geheimnisse hinter den Dienertüren und hören spannende Geschichten über das Schloss.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Führung richtet sich an Kinder im Grundschulalter, die von einem Erwachsenen begleitet werden müssen. Die Führung dauert etwa anderthalb Stunden. Treffpunkt ist die Schlosskasse Augustusburg. Eintrittskarten kosten 13 Euro an der Tageskasse.