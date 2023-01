Döppe- und Buuremaat in Brühl Handwerk und kulinarische Genüsse in der City

Am Wochenende bauen die Händler in der Brühler Innenstadt wieder ihre Stände für den „Döppe- un Buuremaat“ auf.

Brühl – Mit dem Döppe- un Buuremaat am Wochenende, 2., 3. Oktober, kehrt erneut buntes Leben in die Brühler Innenstadt ein. Die Veranstaltung der Einzelhandels-Interessengemeinschaft Wepag lockte bislang stets mehrere Tausend Besucher in die Fußgängerzone. Diese erwartet an den Ständen die bewährte Mischung aus Kunsthandwerk und kulinarischen Genüssen.

Handwerkern zuschauen



Dabei kann man den Handwerkern über die Schulter gucken. Corinna Bartsch aus dem Westerwald etwa verarbeitet Wolle von ihren Alpakas am Spinnrad vor ihrem Stand. Ludmilla Kanonenberg lässt sich beim „Kränze flechten“ zuschauen. Petra Weerts aus Odernheim verbreitet mit ihren Dufthölzern eine besondere Atmosphäre und Frank Justenhoven aus Hürth zeigt handgefertigte Holzunikate rund um das Thema Dom und Köln. Angeboten wird auch italienische und Bunzlauer Keramik.

Verkaufsoffener Sonntag



Für besonderes Flair werden Händler aus dem Elsass sorgen, die französische Spezialitäten und Weine anbieten. Es gibt aber auch kölsche Tapas, italienisches Mandelgebäck, holländische Käsespezialitäten und traditionell hergestellten Käse, Schinken und Wurst aus Österreich genau wie die Erzeugnisse der „Monschauer-Senfmühle“ von 1882.

Beim Zutritt gilt die 3-G-Regel. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren. Der Döppe- un Buuremaat öffnet am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Der Sonntag bietet auch die Möglichkeit zum Einkaufsbummel. Denn die Geschäfte in der Innenstadt sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.