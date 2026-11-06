„Junge Kunst – abstrakt und unverfälscht“Malerin Stella Mierendorff stellt im Haus Brüneo in Brühl aus

Vernissage am Freitagabend

Die Vernissage der Ausstellung „Junge Kunst – abstrakt und unverfälscht“ mit Werken von Stella Mierendorff steht bevor. Am heutigen Freitag, 6. November, eröffnet die Ausstellung um 18 Uhr im Hause Brüneo, Marie-Curie-Straße 3. Auf dem Programm stehen eine Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Marc Prokop, einer Laudatio der Museumspädagogin Irina Wisthoff und musikalischer Begleitung von Andi Reisner.

Plattform für junge Künstlerinnen und Künstler

„Brüneo Artwork Spaces“ will jungen Künstlerinnen und Künstlern eine breite Plattform geben und sich einem interessierten Publikum öffnen. Mit der Ausstellung wollen sie die Künstlerin Stella Mierendorf unterstützen, eine Absolventin der Alanus-Hochschule in Alfter. „Eine junge, mutige Künstlerin, die sich ihre eigene künstlerische Sprache erarbeitet hat, die sie konsequent zwischen Ausdruck und Auflösung darstellt. In ihren Arbeiten stehen Figuren im Zentrum, aber es geht nicht um realitätsnahe Abbildung, sondern um Ausdruck, Körpersprache und emotionale Kompetenz“, schreiben die Veranstalter in einer Pressemeldung.

Modezeichnungen von Hannelore Brüderlin und Finissage

Gleichzeitig zeigt Brüneo Modezeichnungen der 50er bis 2000er Jahre von der Journalistin und Illustratorin Hannelore Brüderlin erstmals öffentlich. „Das künstlerische Talent lag auf Mode-Illustrationen und Entwürfen in diesem Zeitraum, sowie auf Darstellung von Kostümen für Opern und Operetten. In den 1980er-Jahren lehrte Hannelore Brüderlin an den Berliner Hochschulen Modezeichnungen, Grafik und Kostümgeschichte“, heißt es in der Mitteilung von Brüneo Artwork Spaces. Zur Finissage am 6. Dezember gibt es unter der Leitung von Marco Thiemann ein spirituelles Mitsingkonzert mit internationalen Liedern. (rag)