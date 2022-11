Mit dem Smartphone Kunst entdecken Der „Brühler Kunst-Walk“ lädt zum Rätseln ein

Brühl – Eine neue Entdeckungstour unter dem Titel „Brühler Kunst-Walk“ eröffnet die Chance, öffentlich zugängliche Kunstwerke der Stadt auf besondere Weise zu erleben. Alina Schwalb, Hannah Grob und Marie Hermanns – allesamt Mitarbeiterinnen von Brühl-Tourismus – haben Stationen für einen Rundgang ausgewählt und Informationen dazu zusammengestellt.

An 17 Kunstwerken – etwa Ansgar Nierhoffs monumentale Edelstahlplastik „Drei Volumina“ am Balthasar-Neumann-Platz oder die große Wandmalerei an der Bleiche – gilt es, am Smartphone Fragen zu beantworten oder Rätsel zu knacken. „Letztlich geht es darum, ein Lösungswort herauszufinden“, erklärt Alina Schwalb.

Startpunkt Brühl-Mitte



Startpunkt der Tour ist die Bahn-Haltestelle „Brühl-Mitte“. Von dort aus führt die 3,1 Kilometer lange Strecke quer durch die Innenstadt. Rund anderthalb Stunden, so die Macherinnen, seien für die Tour einzuplanen, die allein oder im Team absolviert werden kann. Vergleichbare Rundwege gibt es auch in anderen Städten.

Mit der Smartphone-App „Actionbound“ greife man auf bewährte Technik zurück, erklären die drei. „Wir wollten ein Angebot für junge Leute schaffen“, sagt Hannah Grob. Der Kunst-Walk eigne sich für alle, die älter als zehn Jahre sind. Benötigt wird lediglich die besagte Smartphone-App. Diese steht kostenlos im Google-Playstore für Android-Geräte sowie im App-Store für Geräte mit einem iOS-Betriebssystem zum Download zur Verfügung. Dort wird die Route beschrieben, und es gibt Informationen zu den Machern und zu den Hintergründen der Kunstwerke.

Ein Smartphone genügt



Gruppen, die diese Entdeckungstour gemeinsam spielen wollen, können sich dafür ein mobiles Endgerät teilen. Zum Starten der Tour muss ein QR-Code eingescannt werden, der online abrufbar ist und im Brühl-Info, Uhlstraße 1, aushängt.

Sobald dieser gescannt ist, können die Medieninhalte und das Kartenmaterial heruntergeladen werden. Die Tour kann damit auch offline gespielt werden. Stift und Papier sollte man dabei haben, um die Lösungsangaben zu notieren. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite von Brühl-Tourismus.

https://de.actionbound.com/bound/bruehlerkunstwalk

www.bruehl-tourismus.de