Im Frühjahr finden in Brühl wieder Kostümführung durch die historische Innenstadt statt.

Brühl – Die Stadtführerinnen laden ab dem Frühjahr wieder zu besonderen Touren durch Brühl ein. Mit Kostüm oder ohne – die Geschichte der Stadt kommt dabei nicht zu kurz.



Am Dienstag, 29. März, 18.30 Uhr, findet erstmals nach längerer Pause eine der rund zweistündigen Kostümführung statt. Auf diese Weise lade man dazu ein, die historischen Innenstadt auf neue Weise kennenzulernen, schreiben die Organisatoren.

Auf den Spuren der Schicksale Brühler Frauen bei Kostümführungen

Die Auftaktveranstaltung unter dem Titel „Von allerlei Weibervolk“ rückt das Leben Brühler Frauen im Wandel der Jahrhunderte in den Blickpunkt. „Auf einer Reise durch die Zeit erzählen Töpferin Maria Crucherer, die Hexe Anna Schmitz, die Hofdame Madame Henriette de Boissieux, die Bäuerin Billa Krautwig sowie die Pfarrersfrau Luise Frickenhaus und die Künstlerehefrau Louise Straus-Ernst von ihren Schicksalen“, kündigen die Organisatoren von Brühl Tourismus an.

Ein zusätzlicher Termin ist auch schon geplant. So soll am Donnerstag, 22. September, 18 Uhr, eine Wiederholung von „Allerlei Weibervolk“ stattfinden. Treffpunkt ist die Einmündung der Tiergartenstraße in die Uhlstraße.

„Frauenzimmer um 1900“ heißt die Kostümführung am Dienstag, 19. Juli, 18.30 Uhr. Dann geht es um den Alltag der Frauen in Brühl um 1900, der sich zwischen Großbürgertum und Dienstbotendasein bewegte. Die Führung startet am Nebeneingang der Volkshochschule Rhein-Erft, Schützenstraße. Karten zum Preis von 16,50 Euro gibt es im Online-Webshop der Stadt Brühl oder im Brühl-Info, Uhlstraße 1.

Historische Stadtspaziergänge in Brühl von April bis Oktober monatlich geplant

Historische Stadtspaziergänge von rund anderthalb Stunden Dauer beginnen von April bis Oktober an jedem ersten Sonntag im Monat um 14.30 Uhr am Brühl-Info. Karten zum Preis von fünf Euro sind direkt bei der Stadtführerin erhältlich. Eine Teilnahme findet nach derzeitigem Stand unter Beachtung der 2G-Regel statt.

Weitere Informationen zu den Führungen durch die Stadt Brühl gibt es unter 02232/79345, per E-Mail oder auf der Internetseite von Brühl-Tourismus.