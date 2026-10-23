Frederik Jansen hat seine Ernennungsurkunde zum Ersten Beigeordneten der Stadt Brühl erhalten, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Demnach überreichte ihm Bürgermeister Dr. Marc Prokop überreichte ihm gestern die Urkunde im Beisein des Verwaltungsvorstandes und des Büroleiters. Jansen tritt seinen Dienst am 2. November an.

Er wird laut der Stadt das Dezernat III leiten. Außerdem übernimmt er die allgemeine Vertretung des Bürgermeisters. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören etwa das Justitiariat und die Zentrale Vergabe, die Bereiche Sicherheit und Ordnung, das Bürger- und Standesamt sowie Feuerwehr und Rettungsdienst, heißt es. Darüber hinaus umfasst das Dezernat die Bereiche Kultur und Tourismus sowie die Kunst- und Musikschule.

„Ich freue mich, Frederik Jansen als neuen Ersten Beigeordneten begrüßen zu dürfen“, wird Bürgermeister Dr. Marc Prokop bei der Übergabe der Ernennungsurkunde zitiert. Für diese verantwortungsvolle Aufgabe wünsche er Jansen einen guten Start und viel Erfolg. „Ich bin zuversichtlich, dass uns eine erfolgreiche Zusammenarbeit bevorsteht.“

Der Rat hat den 48-Jährigen am 14. September gewählt. Seine berufliche Laufbahn begann nach Jura-Studium in Köln und Bonn als Richter am Sozialgericht Heilbronn. Er war in verschiedenen Bereichen als Referent in der Bundesverwaltung in Berlin und Bonn tätig, zuletzt als Referatsleiter im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. (eva)