Brühl – Am Samstag, 2. April, dürfte es spannend werden im Sportzentrum des Brühler TV. Dort kommen von 10 Uhr an die Mitglieder der Brühler CDU zusammen, um einen neuen Vorstand zu wählen. Anders als bislang erwartet, haben die rund 400 Christdemokraten der Stadt dann die Wahl zwischen zwei Bewerbern um den Vorsitz. Neben der bisherigen Vorsitzenden Eva-Maria Reiwer will sich auch André Hess um den Führungsposten bemühen.

„Ich werde mich zur Wahl stellen und will die Brühler CDU bei den nächsten Wahlen wieder zu größeren Erfolgen führen als zuletzt“, sagt der 29-jährige Hess. Bei den Kommunalwahlen vor rund anderthalb Jahren unterlag CDU-Bürgermeisterkandidat Holger Köllejan Amtsinhaber Dieter Freytag (SPD). Zudem löste im Stadtrat eine rot-grüne Kooperation die schwarz-grüne als Mehrheitsbündnis ab.



Karriere bei der Jungen Union



Ob er mit dem Gedanken spielt, erst Vorsitzender und dann Bürgermeisterkandidat zu werden, lässt sich Hess nicht entlocken. „Aktuell geht es um den Vorsitz. Alles andere steht auf einem anderem Blatt. Es wäre unseriös, jetzt darüber zu spekulieren“, erklärt Hess, der seit 2020 für die CDU im Kreistag sitzt und vermutlich einige Unterstützer bei den jüngeren Christdemokraten haben wird. Der Verwaltungswirt in Diensten des Landes war von 2014 bis 2021 Kreisvorsitzender der Nachwuchsorganisation Junge Union. Seit 2020 gehört Hess dem JU-Bundesvorstand an.

Reiwer gibt sich überrascht



Die 62-jährige Reiwer zeigte sich von den Ambitionen des deutlich jüngeren Parteifreundes überrascht. „Ich war sehr erstaunt über die Kandidatur und bin kein Freund von Kampfabstimmungen. Das tut der Partei meines Erachtens nicht gut“, sagt die Frau, die die CDU seit 2014 führt und die Frauen-Union „geschlossen hinter sich weiß“. Sie sei eine Teamplayerin und wolle mit einer Führungsriege, die die gesamte Partei widerspiegele, ihre Arbeit gerne fortsetzen. Auch Hess habe sie angeboten, eine Rolle im geschäftsführenden Vorstand zu übernehmen. „Das hat er abgelehnt“, so Reiwer, die seit 32 Jahren CDU-Mitglied ist, die Partei im Rat vertritt und für sich beansprucht, als leitende Mitarbeiterin eines Ingenieurdienstleisters die Perspektive der Wirtschaft einzubringen. Hess betont, nicht auf ein eigenes Team zurückgreifen zu wollen. Seine Ambition bestehe lediglich darin, die Spitze zu übernehmen.

Fraktionschef Köllejan sagt, er kenne und schätze die Kandidaten. „Ich kann mir eine Zusammenarbeit mit beiden vorstellen.“ Ob er selbst 2025 erneut als Bürgermeister-Kandidat antritt, sei völlig offen.