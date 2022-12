Bundestagswahl in Rhein-Erft dieBasis-Kandidat Patrik Müller im Potrait

Rhein-Erft-Kreis – Die basisdemokratische Partei gibt es erst seit gut einem Jahr, sie hat sich aus der Protestbewegung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen entwickelt. Der Kreisverband Rhein-Erft der Basis gründete sich im Februar. Der Bedburger Patrik Müller, in der Partei Mitglied seit Dezember des vorigen Jahres, will für die Basis in den Bundestag einziehen. „Die Maßnahmen gegen Corona sind unverhältnismäßig“, findet der 42-jährige Unternehmer. Die Grundrechte der Menschen seien nicht verhandelbar und müssten wiederhergestellt, die Einschränkungen zurückgenommen werden.

Patrik Müller ist gegen einen schnellen Kohleausstieg

Es sei zudem kritisch zu sehen, dass ungeimpfte Menschen Nachteile gegenüber geimpften Bürgerinnen und Bürgern erleiden müssten. „Wir wollen das Leben für alle Menschen wieder lebenswert machen“, sagt der Techniker für Maschinenbau.

Müller ist gegen einen schnellen Kohleausstieg. „Da muss es andere Lösungen geben.“ Zudem setzt er sich für mehr Basisdemokratie ein und verweist auf das Beispiel der Schweiz, wo es über grundlegende Fragen der Politik Volksentscheide gibt. Zur Politik gekommen ist er nach einer Demonstration in Berlin. „Da habe ich gemerkt: Demonstrieren allein reicht nicht.“ (dv)