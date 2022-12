Bundestagswahl in Rhein-Erft Kristian Katzmarek von der Piraten-Partei im Portrait

Rhein-Erft-Kreis – Kristian Katzmarek will unter der Piratenflagge in den Bundestag segeln. Der 26-jährige Frechener arbeitet als Lehrer an einer Hauptschule und macht parallel dazu seinen Master im Studiengang Mathematik und Sozialwissenschaften.

Kristian Katzmarek will Arbeitnehmerrechte weiter stärken

Katzmarek setzt sich für bundesweit einheitliche Bildungsstandards und ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. „Eine Grundsicherung für alle wäre schon mal ein Anfang“, sagt Katzmarek. Bei den Themen Strukturwandel und Energiewende will der Pirat die Zukunft aller in der Braunkohle Beschäftigten sichern, und die Folgen der Coronapandemie sollten vor allem mit Blick auf die Kleinunternehmer und Soloselbstständigen abgemildert werden. Arbeitnehmerrechte sollen weiter gestärkt werden.

In der Energiepolitik setzt Katzmarek auf Technologien, die für jedermann bezahlbar sein sollen, etwa E-Fuels und Methanolbrennstoffzellen. „Aber solche Lösungen bleiben bisher auf der Strecke durch das pure Versteifen auf das Elektroauto“, sagt Kristian Katzmarek. „Die Bekämpfung des Klimawandels kann nicht auf dem Rücken der kleinen Leute sowie der kleinen und mittelständischen Unternehmen erfolgen.“ (dv)