In Elsdorf hat ein betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht.

Elsdorf-Grouven – Ein betrunkener Autofahrer hat in Elsdorf am späten Donnerstagabend einen Unfall verursacht und hatte dabei nach ersten Erkenntnissen wohl noch einmal Glück im Unglück. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

Wie die Polizei des Rhein-Erft-Kreises am Freitagmorgen bestätigte, wurde gegen 22.50 Uhr ein Unfall an der Römerstraße in Elsdorf-Grouven gemeldet. Ein 56-Jähriger war dort nach ersten Erkenntnissen nach rechts gegen ein geparktes Auto gefahren. Durch den Zusammenstoß kippte der Mann mit seinem Twingo auf die linke Seite und rutschte wenige Meter über die Fahrbahn.

Da der Fahrer sich nicht selbst befreien konnte, musste die Feuerwehr zunächst das Dach des Wagens abtrennen. Im Anschluss konnten die Einsatzkräfte den Mann mit leichten Verletzungen aus dem Auto holen. Ein erster Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,76 Promille. Die Polizei ordnete im Anschluss eine Blutprobe an.

Zum entstandenen Schaden konnte die Polizei am Freitagmorgen noch keine Angaben machen. Der Wagen musste abgeschleppt werden, während der 56-Jährige in einem Krankenhaus behandelt wurde. Seinen Führerschein stellte die Polizei sicher. (ve)