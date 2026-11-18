Zukunftsmusik ist es immer noch, aber dennoch ist ein wichtiger Schritt für die Stadt und die Region getan. Elsdorf soll über die Revierbahn West an die Schiene angebunden werden. Wie der Nahverkehrs-Zweckverband „go.Rheinland“ mitteilt, wurde die Verbindung über Elsdorf nach Bedburg nun als Vorzugstrasse ausgewählt.

Zwölf Grobtrassen, drei weiter verfolgte Varianten

Die Revierbahn-West soll im Rheinischen Revier zwischen Aachen, Jülich und dem Rhein-Erft neue Verkehrsverbindungen schaffen. Dies ist im Investitionsgesetz Kohleregionen verankert. Für die neue S-Bahn waren zwölf Grobtrassen untersucht worden. Der Hauptausschuss des Zweckverbands hat sich nun einstimmig dafür ausgesprochen, drei Varianten weiter zu verfolgen

Machbarkeitsstudie geplant

Die Revierbahn West gliedert sich in zwei Teile; „go-Rheinland“ spricht in diesem Zusammenhang auch von „Lupenräumen“. Im ersten Abschnitt zwischen Aachen und Jülich werden noch zwei mögliche Streckenverläufe untersucht. Im zweiten Abschnitt hat sich der Zweckverband auf eine Variante festgelegt, die von Jülich über den dortigen „Brainergy Park“ und Titz-Rödingen/Höllen über Elsdorf nach Bedburg führt.

Den endgültigen Beschluss trifft die Verbandsversammlung am 30. November. Danach soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Deren Ergebnisse sollen im ersten Halbjahr 2027 vorliegen, so der Zweckverband.

Einjähriger Prozess mit den Kommunen

Grundlage der Entscheidung sei ein gut einjähriger Prozess gewesen, teilt „go.Rheinland“ mit. Die Kommunen und weitere Institutionen konnten Stellung nehmen und ihre favorisierten Varianten benennen.

Stimmen zur Entscheidung

„Damit der Strukturwandel im Rheinischen Revier gelingt, müssen neue Arbeitsplätze und Forschungsstandorte für die Menschen gut erreichbar sein. Die Revierbahn West kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten und wirtschaftliche Entwicklung mit klimafreundlicher Mobilität verbinden“, sagte Oliver Krischer, Verkehrsminister des Landes Nordrhein-Westfalen. Dr. Norbert

Reinkober, Geschäftsführer von go.Rheinland, sprach von einem starken Signal für die Region: Der einstimmige Beschluss zeige, dass die Kommunen und Kreise in den beiden Lupenräumen und die Politik gemeinsam Verantwortung für die Mobilität und die wirtschaftliche Zukunft des Rheinischen Reviers übernehmen: „Der offene Austausch in den Arbeits- und Lenkungskreisen sowie die kontinuierliche Mitarbeit der Kommunen hat diese Entscheidung erst möglich gemacht und lässt das Projekt in beeindruckendem Tempo voranschreiten.“ Oliver Wittke, Vorstandssprecher des am Projekt beteiligten Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR), betonte: „Mobilität endet nicht an Verbundgrenzen. Die Revierbahn West bietet die Chance, Lücken im Schienennetz zu schließen und das Rheinische Revier besser mit den Zentren Neuss und Düsseldorf zu verbinden.“

Man wolle ein Angebot entwickeln, das einen spürbaren Mehrwert biete und den Umstieg auf die Bahn erleichtere.