Die Volksbank in Elsdorf wurde durch die Sprengung am 15. März schwer beschädigt.

Elsdorf – Es war ziemlich genau 3 Uhr am Dienstag, als zwei Explosionen die Anwohner der Gladbacher Straße aus dem Schlaf rissen. Dann ging alles ganz schnell. Nachbarn der Hauptstelle der Volksbank sahen noch, wie zwei maskierte Täter zu einem dunklen hochmotorisierten VW Golf mit Heinsberger Kennzeichen liefen und mitsamt Geldkassetten in Richtung Köln-Aachener Straße davonfuhren.

Die Täter hatten einen Geldautomaten in die Luft gesprengt und dabei das Gebäude erheblich beschädigt. Den Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei, die wenige Minuten später vor der Bank eintrafen, bot sich ein Bild der Verwüstung. Fenster- und Türrahmen der Hauptstelle waren aus dem Mauerwerk gerissen und mehrere Meter durch die Luft auf die Straße geflogen.

Große Druckwelle nach Automatensprengung in Elsdorf

Ein Blechcontainer für Papierunterlagen war bis auf den Bürgersteig geflogen, eine Geldzählmaschine für Banknoten war durch die Druckwelle vom Kassenbereich bis in den Vorraum geschleudert worden. Mehrere Autos, die vor der Bank geparkt waren, wurden beschädigt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Ebenso über die Höhe der Beute.

Die Beamten zogen zunächst einen Statiker zu Rate, bevor sie das Gebäude betraten. Experten vom Landeskriminalamt suchten den Tatort nach weiteren Sprengsätzen ab, gefunden wurde aber nichts.

Rhein-Erft: Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Tätern

In die Fahndung wurden auch angrenzende Polizeibehörden eingebunden. Ein Hubschrauber der Polizei suchte aus der Luft nach dem Fluchtwagen. Doch alle Versuche, die Spur der Täter aufzunehmen, verliefen im Sande. Aus der Erfahrung der vergangenen Automaten-Sprengungen wissen die Beamten, dass die Täter sich überwiegend Geldautomaten aussuchen, die nicht all zu weit von der Autobahnauffahrt entfernt liegen.

Die Volksbank wurde durch die Sprengung schwer beschädigt. Copyright: Eric Lamparter

An der Hauptstelle der Volksbank in Elsdorf lief noch in der Nacht die Spurensicherung an. Die Beamten entdeckten Zündkabel, die vom gesprengten Automaten bis in eine benachbarte Gebäudeunterführung reichten. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter von dort die Sprengung auslösten.

Die Volksbank hat unterdessen ihre Kunden informiert. Wie sie mitteilt, stehen den Kunden noch die Geldautomaten in Berrendorf, Kerpener Straße 20, in Elsdorf im Rewe-Markt, Hinter den Gärten 1, sowie ab Donnerstag der Geldautomat in der Filiale in Elsdorf-Esch, Gladbacher Straße 263, zur Verfügung.

Acht Automatensprengungen in Rhein-Erft im Jahr 2021

Im Rhein-Erft-Kreis war es nicht die erste Automatensprengung in diesem Jahr. Erst vor etwa drei Wochen hatten Unbekannte einen Geldautomaten im benachbarten Bedburg-Kaster gesprengt, im vergangenen Jahren waren es kreisweit insgesamt acht. In allen Fällen konnten die Täter unerkannt entkommen. Oftmals handelt es sich bei den Tätern um organisierte Banden, die für ihre Taten aus den Niederlanden anreisen.