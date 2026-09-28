Zum 15. Mal organisierte der Förderverein Citylauf-Erftstadt den über die Stadtgrenzen hinaus bekannten GVG-Citylauf Erftstadt. Seit Wochen hatte der 1. Vorsitzende Andreas Grevelding mit seinem Team diesen erlebnisreichen Tag vorbereitet. Am Citylauf, dessen Start und Ziel der Marktplatz in Lechenich war, nahmen in diesem Jahr 1600 Starter im Alter von drei bis 82 Jahren teil. Sie absolvierten in den jeweiligen Gruppen acht Läufe von 750 Meter bis 10 Kilometer.

Besonders stolz war der Verein darauf, dass wieder alle Erftstädter Schulen, Kitas und auch die LVR-Anna-Freud-Schule, Köln, dabei waren. Bei herrlichstem Sonnenwetter begann das Programm um 11 Uhr, das von Martin Mölder sympathisch und souverän moderiert wurde. Zuckersüß anzusehen waren die ersten beiden Gruppen, Mädchen und Jungen im Alter von drei bis sieben Jahren. Mamas und Papas standen am Straßenrand, fieberten mit, feuerten an oder liefen auch mit.

In voller Montur war die Gruppe der Feuerwehr Erftstadt beim 5-km-Lauf dabei

Besonders freute sich das Team über den Spendenlauf für den Verein Talita Kumi, an dem 120 Läufer und Läuferinnen teilnahmen. Der Name ist dem Markusevangelium der Bibel entnommen und bedeutet: „Mädchen, steh auf!“ Der Verein begleitet psychisch und physisch verletzte Mädchen in eine menschenwürdigere Zukunft.

So leistet Talita Kumi einen wichtigen Beitrag zum Schutz und zur Förderung junger Frauen und Mütter in Ecuador. In voller Montur war die Gruppe der Feuerwehr Erftstadt beim 5-km-Lauf dabei. An den Staffeln des 10-km-Laufs beteiligten sich Schüler und Schülerinnen aus den Partnerstädten Erftstadts, aus Jelenia Góra (Polen) und Ternopil (Ukraine).

Die Plätze eins bis drei wurden mit einer speziell aus Holz angefertigten Medaille geehrt, die teilnehmerstärkste Klasse erhielt freien Eintritt im Phantasialand.

Auf dem Marktplatz waren Schulen, Kitas und die Sponsoren, unter ihnen der Titelsponsor GVG, die Volksbank Rhein-Erft Köln und das Phantasialand, mit ihren Ständen vertreten. „Rund um gelungen!“, war das Fazit von Andreas Grevelding nach dem letzten Lauf.