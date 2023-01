Erftstadt-Liblar – Wer sich mit der schillernden Vielfalt des menschlichen Wesens befasst, den Alltag beobachtet und erlebt, kommt manchmal aus dem Staunen nicht heraus.

Der Oberliblarer Buchautor Dr. Dieter Esser, der nach seiner vorherigen Veröffentlichung über die Liblarer Heimat nun sein viertes Buch präsentiert und zu seiner literarischen Leidenschaft zurückgekehrt ist, hat sich des spannenden Themas der Menschenbeobachtung und dem Bemühen um Selbsterkenntnis angenommen.

Existenzielle Probleme und Ängste

In der neuen Veröffentlichung „Schatten Seiten – Neue Erzählungen“ thematisiert Esser existenzielle Probleme genauso wie Ängste. Beispiel: Raumangst (in einer Erzählung eingefangen in der Geschichte mit der Tauchkugel „Bathyscaph“), oder Fehleinschätzungen in Beziehungen.

Oder aber das Gefühl der totalen Überwachung („Mit Sicherheit“). Die Figuren in den Erzählungen sind auf den ersten Blick Menschen, die man irgendwie zu kennen glaubt. Nachbarn, Kollegen, Freunde.

In unvertrauter Umgebung

Doch versucht man, die Schattenseite zu ergründen, gerät man in unvertraute Umgebung. Liege ich richtig, wenn ich jemanden als einfach gestrickt, oder gar dumm einordnen, oder bin ich selbst derjenige, der sich in seiner Umwelt völlig falsch einordnet?

Sarkastisch und doch vergnüglich geht es vor allem in den längeren Erzählungen zum Ende des Werks von Esser zu. Erzählt wird dabei die Geschichte eines Autors, der eigentlich Tiefgründiges schreiben möchte, aber zu Ruhm und Reichtum gelangt, indem er auf Verlangen des Verlags publikumswirksame Massenware liefert, dabei auch noch hemmungslos Plagiate produziert.

Skurrilste Vorlagen des realen Lebens

So zu lesen in den Erzählungen „Prima Klima in Lima“ oder „Die Augen...rechts!“. Und der zunächst seltsam klingende Titel „Papier-Rücken-Schreiber“ geht auf den Beatles-Song „Paperback Writer“ zurück, in dem ein Autor sich auf die eine oder andere Weise Verlagen anbiedert.

„Ich bin viel unterwegs, schaue die Leute an, höre zu. Das reale Leben bietet die skurrilsten Vorlagen“, erläutert Esser. Seine Erzählungen „Schatten Seite“ sind das gelungene literarische Ergebnis von einem, der hinschaut, reflektiert, und es versteht, das vermeintlich banal Alltägliche spannend, ironisch und auch mal lustig dem Leser nahezubringen, es neu zu entdecken. Es geht um die Schatten, nicht das Dunkle.

Das könnte Sie auch interessieren:

Protestaktion in Rom Anzeige Ministrant aus Erftstadt von Woelki abgewiesen von Horst Komuth

Blessemer brauchen Geduld Anzeige Zeitplan für Auffüllung der Kiesgrube bekannt gegeben von Margret Klose

Das 229-seitige Buch, für dessen Redaktion, Satz und Layout Essers langjähriger Freund Martin Haeusler verantwortlich zeichnet, erschien im Verlag Books on Demand Norderstedt und kostet 12 Euro. ISBN 9783756821846