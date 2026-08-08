„Trauriges Bild“Rote englische Telefonzelle in Erftstadt-Lechenich soll renoviert werden

Die rote englische Telefonzelle auf dem Wokingham-Platz in Erftstadt-Lechenich gegenüber dem Bonner Tor ist seit längerer Zeit in einem schlechten Zustand. Die rote Farbe ist über die Jahre ausgeblichen, an Stellen abgeplatzt und erscheint inzwischen mehr rosa als rot.

Ein Leser schrieb der Redaktion dazu, ihm sei bei einem jüngsten Besuch in London aufgefallen, dass die von der technischen Entwicklung überholten typischen roten Telefonzellen sorgfältig renoviert worden seien und nun als Bankautomaten oder öffentliche Bücherschränke dienten. „Dagegen vergammelt das Wahrzeichen der Städtepartnerschaft Erftstadt-Wokingham auf dem Wokingham-Platz in Lechenich seit Jahren.“ Eine Nutzerin in den sozialen Medien schrieb von einem traurigen Bild.

Förderkreis Wokingham – Erftstadt hat Initiative zur Renovierung ergriffen

Das soll sich aber ändern. Wie die Stadt Erftstadt auf Anfrage mitteilt, befindet sich die Telefonzelle in städtischem Besitz. Der Förderkreis Wokingham-Erftstadt habe die Initiative zur Renovierung ergriffen. Denn: Zum 50-jährigen Bestehen des Vereins im kommenden Jahr soll die Telefonzelle wieder in „neuem Glanz“ erstrahlen, wie die Verwaltung mitteilt. 2025 hatte der Förderkreis demnach einen Antrag auf Bezuschussung der Renovierung gestellt.

Die rote Telefonzelle am Wokingham-Platz in Lechenich ist über die Jahre stark verwittert. Copyright: Eva-Maria Zumbé

„Laut Kostenvoranschlag sind die Kosten zur Renovierung auf etwas mehr als 6000 Euro beziffert“, so die Stadtverwaltung weiter. Der Förderkreis werde die Hälfte der Kosten übernehmen, der städtische Zuschuss solle 3000 Euro betragen. „Mit Genehmigung des Haushaltes der Stadt Erftstadt könnte das Projekt der Renovierung der Telefonzelle seitens des Förderkreises und der Stadt Erftstadt starten.“ Die Mittel seien während der Haushaltsplanberatungen 2026 in den Haushalt eingestellt worden.

Die Telefonzelle sei vor einigen Jahren schon einmal renoviert worden, berichtet Ruth Bell-Erner, Vorsitzende des Förderkreises. Die Telefonzelle sei einst ein Geschenk an die Stadt gewesen. Derzeit sehe sie ganz schlimm aus, das sei „sehr, sehr traurig“. „Keine Kommune hat im Moment Geld“, so Bell-Erner. Also ergreift der Förderkreis die Initiative. Losgehen soll es laut Bell-Erner im Frühling nächsten Jahres. Die Telefonzelle sei „ein Symbol für die Partnerschaft mit England“ und soll wieder in neuem Glanz erstrahlen.

Die Städtepartnerschaft zwischen Erftstadt und dem englischen Wokingham besteht seit 1977. Die rote Telefonzelle war 1979 ein Geschenk zur 700-Jahr-Feier Lechenichs. In den vergangenen Jahrzehnten ist sie mehrfach Vandalismus zum Opfer gefallen, Scheiben wurden eingeschlagen. Immer wieder war sie wieder liebevoll hergerichtet worden. 2018 hatten Bürger sie in Abstimmung mit der Stadt umgebaut, um weiteren Beschädigungen vorzubeugen. So wurden etwa Scheiben durch Bleche aus Aluminium ersetzt.

Auch in Brühl gibt es eine alte englische Telefonzelle. Seit 2021 erstrahlt das Pendant in der Schlossstadt auf dem Leamington-Spa-Platz in Brühl bereits in neuem Glanz. Auch diesem Exemplar hatten Wind und Wetter davor zugesetzt und einen frischen Anstrich und Schreinerarbeiten erforderlich gemacht. Dort dient sie als Bücherschrank.