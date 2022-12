Erftstadt – „Nach vielen Wochen Zwangsurlaub ist es schön, wieder für euch zu singen“, rief der energiegeladene Leadsänger Sven Komp der Phil-Collins-Tribute-Band Still Collins den Besuchern beim Konzert in Lechenich zu. Es sei toll, wieder auf einer großen Bühne mit einer guten Soundanlage zu stehen, ließ er wissen.

Die siebenköpfige Formation, die sich 1995 in Bonn gründet hat, um ausschließlich Titel von Genesis und Phil Collins zu covern, bescherte am Freitagabend rund 250 Zuhörern ein stimmungsvolles Konzert auf der Open-Air-Bühne im Gewerbepark am Albert-Einstein-Ring. Um solche Auftritte zu ermöglichen, hatte Ende Juni die Firma PA-Line Mediatechnik mit viel Aufwand, einem entsprechenden Hygienekonzept und Unterstützung der Stadt eine 3000 Quadratmeter große Wiese neben dem Firmengebäude in ein Festivalgelände für bis zu 676 Besucher verwandelt und damit eine Plattform für den Kultursommer geschaffen.

„Dann lasst es krachen“, rief Komp nach dem Opener „No Son of Mine“ seiner Band zu. Und das ließen sich die Musiker nicht zweimal sagen und erfreuten mit leidenschaftlicher Spielfreude das Publikum ebenso mit flotten Stücken wie mit ruhigen Balladen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Unsichere Zukunft Anzeige Kulturmanagement muss für die Stadthalle viel Flexibilität beweisen von Dieter Krantz

Die Atmosphäre an diesem heißen Sommerabend war von Anfang an großartig und die Lust zum Mitsingen bekannter Titel wie Phil Collins’ „Groovie Kind Of Love“, „I can’t dance“ oder „Can’t Stop Loving You“ bei den eingefleischten Fans ausgeprägt. Klar gehörten auch die Titel „In the Air tonight“ und „Another day in paradise“ zum Programm. Ebenso tönten Peter Gabriels „Salisbury Hill“ und „Sledgehammer“ sowie die Uptempo-Nummer „Jesus he knows me“ über die Wiese.

„Das war ein tolles Konzert und eine wunderbare Ablenkung in diesen nicht einfachen Zeiten“, resümierte ein Besucher. Für Freitag, 14. August, haben sich nun Die Räuber angekündigt. Tickets können online gebucht werden.